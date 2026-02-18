Türkiye genelinde okullar Ramazan ayına coşkuyla hazırlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan geldi çattı.

Türkiye'de İslam alemi, bugün ilk teravih namazını kılacak, ardından ilk sahuruna kalkacak.

Oruçlar tutulacak, nefisler terbiye edilecek; Müslümanlar büyük sofralarda sevdikleriyle buluşacak.

OKULLARDA RAMAZAN COŞKUSU

Ramazan tüm bereketi, heyecanıyla karşılanırken okullarda da aynı coşku yaşatılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) talimatıyla yurdun 81 ilindeki ilkokul, ortaokul ve liseler, Ramazan'ı karşılamak üzere renkli süslemeler ve geleneksel etkinliklerle donatıldı.

Öğrenciler, bu manevi ayı ışıklar, balonlar ve kültürel motiflerle dolu bir atmosferde karşılayarak ramazan ruhunu yaşama fırsatına erişti.

"HOŞ GELDİN 11 AYIN SULTANI"

MEB tarafından tüm illere gönderilen yazı doğrultusunda okullar, Ramazan temalı dekorasyonlarla süslendi.

Okul koridorları ve sınıfları, ay ve yıldız figürleri, fenerler, "Hoş Geldin Ramazan" ve "11 Ayın Sultanı" yazılı afişler, renkli balonlar ve ışık zincirleriyle aydınlatıldı.

Bu hazırlıklar, öğrencilerin Ramazan kültürünü daha yakından tanımasını amaçlıyor.

MEDDAH GÖSTERİLERİ OYNANDI

Görüntülerde ise çeşitli illerden sahneler dikkat çekti.

Ankara'da öğrenciler davul çalarak Ramazan davulcusu geleneğini canlandırırken İstanbul'da kostümlü çocuklar, kurdele kesme töreni düzenledi.

İzmir ve Aydın'da balonlar ve el yapımı süslemelerle dolu koridorlar, Yozgat ve Balıkesir'de ise meddah gösterileri ve Hacivat-Karagöz kukla oyunları görüldü.

GELENEKSEL KIYAFETLER GİYİLDİ

Bursa'da öğrenciler geleneksel kıyafetlerle sahne alırken, Kocaeli ve Elazığ'da Ramazan pideleri ve iftar sofrası temalı etkinlikler düzenlendi.

Hakkari, Rize, Çorum ve Gaziantep gibi illerde de çocuklar, "Geliyor Diye Sevinmek", "Pide", "Yeme-İçme" gibi Ramazan şiirleri yazılı pankartlarla kutlamalara katıldı.

KARAGÖZ-HACİVAT GELENEĞİ YAŞATILDI

Öğrenciler, bu etkinliklerde meddah hikayeleri dinledi, Karagöz-Hacivat gölge oyunlarını izleyip, Ramazan davulu eşliğinde şarkılar söyledi.

Bazı okullarda ise geleneksel Ramazan eğlenceleri, iftar simülasyonları ve el sanatları atölyeleriyle zenginleştiriliyor.

UYGULAMA TAKDİRLE KARŞILANDI

Bu faaliyetler, öğrencilerin kültürel mirası öğrenmesine katkı sağlarken, ramazan ayının bereket ve paylaşım ruhunu pekiştiriyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde gerçekleştirilen bu uygulama, velilerden ve eğitimcilerden olumlu tepkiler aldı.

Bakanlık, Ramazan boyunca benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek, okulların manevi değerleri yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.