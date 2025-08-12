Okullarda yeni dönem: 4 yıl değişmeyecek

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı.

Yeni dönem için hem öğrenciler, hem de eğitimciler oldukça heyecanlı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, '2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi'nin yakında duyurulacağını söyleyerek, genelgeye ilişkin bilgiler verdi.

Dikkat çeken bir detay ise "kıyafet" oldu.

4 DÖNEM AYNI OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul formalarıyla ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikleri açıkladı.

Bakan Tekin, velilere ek maddi yük getirilmemesi için kıyafet düzenlemesinde sade, ekonomik, kolay bulunabilir ve pedagojik esaslara uygun modellere öncelik verileceğini belirtti.

Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafetiyle ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz. Konunun hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor. Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek.

Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek" dedi.