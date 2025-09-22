Okullarda yeni dönem: Veliler kontrol edebilecek!

Okulların açılmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci yeniden ders başı yaparken, onların sağlığı da gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Sıralarda geçen uzun günlerde çocukların en çok vakit geçirdiği yerlerden biri de hiç şüphesiz okul kantinleri ve yemekhaneler.

Ancak buradan alınan her yiyecek ve içecek, çocukların gelişimi ve sağlığı açısından kritik önem taşıyor. İşte tam da bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, harekete geçerek okul kantinleri ve yemekhanelerinde sıkı denetim başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda kontrol görevlileri tarafından resmi incelemeler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde özellikle hijyen koşulları, gıda güvenliği ve mevzuata uygunluk büyük bir titizlikle ele alınıyor.

Öğrencilerin en hassas tüketici gruplarından biri olduğunun altı çizilirken, çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmesi için kantin ve yemekhanelerdeki tüm teknik ve hijyenik şartların yakından takip edildiği vurgulanıyor.

VELİLER KONTROL EDEBİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıda işletmelerinde başlatılan “karekod uygulaması” sayesinde veliler, çocuklarının alışveriş yaptığı kantin ve yemekhanelerin denetim süreçlerini kolayca takip edebilecek.

Açıklamada, velilere de çağrıda bulunularak şu ifadelere yer verildi: "Değerli velilerimiz, 'karekod uygulaması' ile işletmelerin denetim süreçlerini şeffaf şekilde paylaşıyor, gıda güvenilirliğini birlikte sağlıyoruz. 'Tarım Cebimde' uygulaması ile kontrol sizde!"

Bu yeni uygulamayla birlikte hem okul kantinleri ve yemekhaneler daha sıkı denetlenecek hem de veliler, mobil uygulama üzerinden işletmelere ait denetim belgelerine ve gıda güvenliği bilgilerinin detaylarına ulaşabilecek. Böylece öğrencilerin güvenli gıdaya erişimi, hem kamu otoriteleri hem de veliler tarafından birlikte takip edilebilecek.