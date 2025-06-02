Ömer Bolat: İhracat mayısta 24,8 milyar dolarla en yüksek aylık rekoru kırdı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Mayıs'ta ihracat 24.8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin aylık mal ihracatı rekoru kırıldı.

Avrupa Birliği başta olmak üzere Orta ve Afrika ülkelerinde talepte bir gerileme var.

ABD'de ise ticari kısıtlamalar arttırıldığı için ABD pazarı da zorlaşmıştır ve bu pazarlarda Uzakdoğu ülkelerinin yoğun bir baskısı var."

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