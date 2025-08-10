Ömer Çelik: 10 Ağustos 2014’te milletimiz büyük bir karara imza attı.

Tarihi günün 11. yıl dönümünde önemli açıklama...

Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, bu görevde 11 yılı geride bıraktı.

Seçimde oyların yüzde 51,79'unu alan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu.

Erdoğan, geçerli 40 milyon 545 bin 911 oydan 21 milyon 143'ünü alarak göreve geldi.

ÖMER ÇELİK'TEN PAYLAŞIM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimin 11. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"MİLLETİMİZ BÜYÜK BİR KARARA İMZA ATTI"

10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası.



10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı.

"MİLLETİMİZİN OYLARIYLA SEÇİLEN İLK CUMHURBAŞKANI"