Ömer Çelik: 3 Kasım Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda milattır

AK Parti, 23 yıldır iktidarını sürdürüyor.

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde iktidara gelen AK Parti için bugün önemli bir gün...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabı üzerinden bu önemli güne ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin her alanda değişip dönüştüğünü söyleyen Çelik, şöyle dedi:

"3 KASIM MİLATTIR"

3 Kasım, Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır. 3 Kasım’da milli irade, demokrasimize siyasi tarihimizde devrim sayılabilecek bir güç verdi.



Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çıkılan yolda inşa edilen irade, 23 yıldır milletimizin duasını, desteğini ve güvenini kazanarak Türkiye’yi her alanda dönüştürmüş; demokrasi, kalkınma ve Türkiye Yüzyılı yolunda tarihi adımlar atmıştır.

"MİLLETİMİZ AK PARTİ'YE GÜVENDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye son 23 yılda büyüyen, güçlenen, güçlü demokratik değişimler üreten, dış siyasette büyük roller üstlenen, kriz çözümlerinde güvenilir adres olan ve eser-hizmet siyasetiyle anılan bir ülke hâline gelmiştir.



3 Kasım’da “SÖZ VE KARAR MİLLETİNDİR” denilerek çıkılan yolda, milletimiz AK Parti’ye güvendi; AK Parti de milletimize layık olmanın mücadelesini verdi.



O nedenle içerdeki “vesayetin tehditleri” ve dışardaki “karanlık şebekelerin operasyonları” karşısında asla geri adım atılmadı.



Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimizi büyütürken, bölge ve dünya barışının anahtarı, mazlumların umudu ve insanlığın vicdanı olan Türkiye’mizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

"ESERİN SAHİBİ MİLLETİMİZDİR"