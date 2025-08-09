Ömer Çelik, Azerbaycan-Ermenistan barışını değerlendirdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması imzalandı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atması sonrası açıklamalar peş peşe geliyor.

Bu kapsamda bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"KALICI BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR AŞAMANIN GEÇİLMESİ MEMNUNİYET VERİCİDİR"

Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜNEY KAFKASYA İÇİN ORTAYA KOYDUĞU BARIŞ VİZYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir.

NE OLMUŞTU

Yaşanan tarihi gelişmede, ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile Beyaz Saray'da bir araya gelmiş ve kritik bir toplantı düzenlenmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.