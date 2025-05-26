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Siyasetin gündemi yoğun...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplandı.

AK PARTİ MKYK TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısına dair açıklama yaptı.

ÇELİK'TEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Yeni anayasa tartışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda Ömer Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Devlet Bahçeli'den "Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur" açıklaması gelmişti.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI KIYMETLİ"

Bahçeli'nin açıklamasının çok kıymetli olduğunu söyleyen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu siyasi birikim ve liderlik kapasitesi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazinedir. Dolayısıyla devam etmesini arzu ederiz." dedi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı ile ilgili tartışmalar, anayasa meselesinin dışındadır" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye konusunda silah bırakmanın sahada somut olarak görülmesi gerektiğini belirten Çelik, "MİT ve TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyor. Her aşama kontrol edilecek." dedi.

"SURİYE'DE DE TERÖR YAPILANMASI SONA ERMELİ"

Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde gelinen aşamada olması gereken terör örgütünün butün uzantılarıyla silah bırakmasıdır. Bu fesih ve silah bırakmayla ilgili açıklamanın somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi gerekiyor. Irak hükümetiyle anlaşmalar çerçevesinde diyaloglar sürdürülüyor. MİT ve TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyor. Her aşama kontrol dilecek. Suriye'de de terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor.

"SİLAH BIRAKMA SAHADA SOMUT OLARAK GÖRÜLMELİ"

Türkiye yüzyılında, geleceğinde bir terör gündemi olmasını istemiyoruz. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen unsurların terör örgütlerini kullanması bölgede de büyük istikrarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır. 'Terörsüz Bölge', 'Terörsüz Ortadoğu' sürecine ilham kaynağı olabilecektir. Silah bırakma sahada somut olarak görülmesi gereken bir meseledir.

"DEVAM ETMESİNİ ARZU EDERİZ"

Anayasa konusunda biri sayın cumhurbaşkanımızın yeniden aday olup olmaması bir diğeri parlamenter sistem ön şartı oluyor. Türkiye'nin parlamenter sistem döneminde yaşadığı krizler biliniyor. Milletimizin iradesiyle cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçti. Parlamenter sistem varken onun karşısında vesayetin yanında yer alıyorlardı. Sayın cumhurbaşkanımız kendisinin adaylığı ile ilgili tartışmaların bu meselenin bir parçası olmadığını belirtiyor. Sayın Bahçeli'nin açıklaması son derece değerli. Biz cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak tabiki isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu siyasi birikim ve liderlik kapasitesi devlet millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazinedir. Dolayısıyla devam etmesini arzu ederiz.

"ÖZEL'İN AK GENÇLİKTEN DERS ALMASI GEREKİR"

AK Parti'nin aynı zamanda dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden olduğu bir kez daha ispat eden toplantı oldu. AK Parti Gençlik Kolları kardeşimiz Yusuf İbiş'i tebrik ediyoruz. Sayın Özgür Özel geçtiğimiz günlerde siyasi hayatımızın en absürd işlerine imza atarak AK gençliğe çağrıda bulunmuş. AK gençliği Cumhurbaşkanımızdan farklı bir tutum almaya çalışmış. Üst üste siyasi yanlış yapmanın Özgür Özel açısından haber değeri yok. AK Gençliği kendi partisi içindeki hiziplerden biri zannetmiş. Özgür Özel'in AK gençliğe çağrı yapması değil AK Gençliğin Cumhurbaşkanına bağlılığından ders alması gerekir.

"ŞARA VE EKİBİ ÇOK İYİ BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜ"

Suriye'de özellikle toplumsal hayatta etnik ve mezhep grupların özgürlüğünün sağlanması, dini ve azınlık grupların, kadın haklarının güvence altına sağlanmasıdır. Fitne tohumu ekmeye çalışanlara karşı duyarlı olunması şimdiye kadar gösterilen hassasiyet son derece önemlidir. Bütün kesimlerin bütün boyutlarıyla birlikte bir arada kardeşçe yaşamasını, her birinin toplumsal hayatta ve yönetimde temsil edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ettik. Şara ve ekibi çok iyi bir süreç yürüttüler. Suriye'nin birliğine, dirliğine, istikrarına katkı sağlamak bölge barışı ve Suriye'nin geleceği açısından en doğru iş olacaktır.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI İSTİKRARSIZLIK SEBEBİ"

Şu anda istikrarsızlıştırıcı tek unsur vardır orada, İsrail'in saldırılarıdır. İsrail saldırganlığı hem Suriye'yi hem bölge barışını tehdit eden birinci etmendir. Bütün bölgenin güvenliğini riske atan Netanyahu ve ekibinin katliamcı politikasını Suriye'ye de genişletme çabasından başka bir şey değildir. Suriye'de birtakım vekalet savaşlarına imza atanların en büyük argümanlarından bir tanesi DEAŞ'la mücadeleydi. Hem Türkiye'nin ortaya koyduğu tezler hem Suriye yönetiminin hassasiyeti, asıl istikrarı sağlayacak olanın DEAŞ'la mücadeleyi yapacak olanın Suriye'nin kendi dinamikleri ile ortaya koyduğu irade olduğunu göstermiştir.

"SOMUT ADIMLAR BİR AN ÖNCE ATILMALIDIR"

Suriye'nin istikrarı konusundaki bütün bu adımları hassasiyetle takip ettiğimizi ve bundan sonrasında da aynı desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Dünyanın gözü önünde İsrail'in soykırım, katliam siyaseti her gün yeni acılara imza atılarak devam ediyor. Netanyahu'nun kişisel durumlarını garanti altına almak için on binlerce insanı katliama gönderdikleri soykırım faaliyetidir. İngiltere'nin İsrail'le yürüttüğü ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alması son derece önemlidir. AB'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden seslerin bu kadar net olması önemlidir. Esas olan somut adım atılmasıdır. Siyasi irade açısından devletlerin yoğun şekilde Filistin'i tanıması son derece önemli mesaj olacaktır. Somut adımların uluslararası toplumların ortak iradesiyle atılması son derece kıymetli olur.

"SİYASİ ELEŞTİRİLER DEMOKRASİNİN DOĞASI GEREĞİ"

Bu sürece katkı olarak ortaya koyulan yaklaşımlar, diyaloglar, karşılıklı istişareler fevkalade sonuçlar doğurmuştur. Dolayısıyla bu trafiği önemsediğimizi ifade etmek isterim. Siyasi sabotaj ve söylemler hariç tabii ki siyasi eleştiri olacaktır. Demokrasinin doğası gereğidir. Bunlarla ilgili son derece makul cevaplarımızın olduğunu ifade etmek isterim. En önemli meselenin eleştiriler Türkiye'nin terörden kurtulmasına odaklanmalıdır. Türkiye'nin milli değerlerinden taviz verildiği milli kazanımlarının heba edildiği konusundaki yaklaşımların hiçbir değeri yok. Devletin nitelikleri ve milletin nitelikleri konusunda hiçbir pazarlı yapılmıyor. Doğru olan bütün vatandaşlarımızın ortak geleceği çerçevesinde terörü Türkiye gündeminden çıkarmaktır.

"ODAĞIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE OLMALIDIR"

Vatandaşlarımızın kendilerini çeşitli kimliklere ait görüyorlar. Mezhep, dini aidiyetlerden yola çıkıyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı meseleyi kendi irademizle, kapasitemizle, Türk, Kürt, Alev, Sünni ve diğer unsurlarla kardeşliğimizi pekiştirerek ortaya koymamız başlı başına kıymettir. Önümüzdeki günlerde daha hassas süreçler karşımıza gelecek. Türkiye'nin içinde ve dışında daha çok yoğun tartışma yapılacak. Odağımızın Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz Türkiye çerçevesine ulaşmak çok doğru olacaktır.

"YÜCE MECLİS'İN KATKISI KRİTİK VE ÖNEMLİDİR"

Sayın Bahçeli son derece stratejik yaklaşımlar sergiledi. Tartışmaların odağını terörsüz Türkiye noktasında tutacak şekilde çerçeve çizdi. Yüce meclisin katkısı ve yapacağı liderlik son derece kritik ve önemlidir. Yüce meclisin sürece katkısı son derece kıymetli ve önemlidir. Komisyon çağrısı ise Meclis Başkanlığı tarafından planlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir hassasiyeti var. Gelecek nesillere kendi irademizle sivil bir anayasa borcumuz var. Türkiye'nin geleceği açısından böyle. Bu ihtiyaç her zaman sürecektir. Siyasi meşruiyet açısından meseleye bakıldığında bir şekilde şimdiye kadar ki anayasa değişiklikleri meclisin meşruiyeti içinde gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönem açısından baktığımızda sivil anayasa dediğimiz, herhangi vesayet odağının için işine karışmadığı anayasa siyasi geleceğimiz açısından son derece kıymetli.

"ARABULUCUK DENDİĞİNDE TÜRKİYE GÜNDEME GELMEKTEDİR"

Biraz kadrajı genişlettiğinizde Hindistan-Pakistan meselesi, Tayvan ve diğer istikrarsızlık alanlarına baktığımızda Türkiye'nin bu çerçevede barışın, diplomasinin öne çıkmasında önemi var. Bu etkili bir şekilde yönetilmesinden kaynaklanan bir şey. Birbiriyle konuşmayan devletlerle ilgili arabuluculuk dendiğinde Türkiye gündeme geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimler yoluyla işbaşına gelmiş liderler içerisinde en tecrübelisi sayın Cumhurbaşkanıdır. Karşısında oturan kişinin 4-5 tane selefiyle bu dosyaları yürütmüş, çalışma yapmış liderlik kapasitesine sahip. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşabilmesi aynı zamanda terörsüz Türkiye hedefi, terörsüz bir bölge anlayışına ilham oluşturması açısından yepyeni diplomasi tarzının gündeme gelmesi sözkonusu olacak. Burada da sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği herkes açısından bir referanstır, adrestir.

AF TARTIŞMALARI