İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı

- İçişleri Bakanlığı, Mesud Barzani'nin Şırnak ziyareti sırasında yanındaki silahlı korumalar için soruşturma başlattı.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu durumu hoş karşılamadıklarını belirtti.
- Olayla ilgili olarak iki müfettiş görevlendirildiği açıklandı.
Tartışma yaratan görüntüler için harekete geçildi.
Mesud Barzani'nin Şırnak'ta katıldığı etkinliğin yankıları sürüyor.
UZUN NAMLULU PEŞMERGELER EŞLİK ETTİ
Mesud Barzani, cumartesi günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu"na katıldı.
Barzani'ye burada uzun namlulu silahlarla peşmerge güçleri eşlik etti.
ÇELİK OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Çelik, Mesud Barzani'nin Şırnak ziyaretinde silahlı korumalarının bulunmasının tartışılmasıyla ilgili de konuştu.
"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI"
Çelik, olaya ilişkin "Nahoş bir görüntü. İçişleri Bakanlığı duruma ilişkin soruşturma başlattı. Barzani'nin aktif görevi yok.
Türkiye onu koruyacak kudrete sahiptir" ifadelerini kullandı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili ‘koruma görüntülerinin’ kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Bakanlığın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili ‘koruma görüntülerinin’ kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine verildi.