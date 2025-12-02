İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tartışma yaratan görüntüler için harekete geçildi.

Mesud Barzani'nin Şırnak'ta katıldığı etkinliğin yankıları sürüyor.

UZUN NAMLULU PEŞMERGELER EŞLİK ETTİ

Mesud Barzani, cumartesi günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu"na katıldı.

Barzani'ye burada uzun namlulu silahlarla peşmerge güçleri eşlik etti.

ÇELİK OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Çelik, Mesud Barzani'nin Şırnak ziyaretinde silahlı korumalarının bulunmasının tartışılmasıyla ilgili de konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Çelik, olaya ilişkin "Nahoş bir görüntü. İçişleri Bakanlığı duruma ilişkin soruşturma başlattı. Barzani'nin aktif görevi yok.

Türkiye onu koruyacak kudrete sahiptir" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili ‘koruma görüntülerinin’ kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili ‘koruma görüntülerinin’ kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine verildi.