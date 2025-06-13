Ömer Çelik: İsrail barbar saldırılarına yenisini ekledi

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İsrail, İran'a saldırı başlattı.

Saldırı sonrası Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"BARBARCA SALDIRGANLIK"

İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır.

"TÜM DÜNYA DİKKAT KESİLMELİDİR"

Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.

"TÜM DÜNYA İÇİN TEHDİT"