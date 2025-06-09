Ömer Çelik: İsrail'in 'Madleen' gemisine dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz

İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla İtalya'dan yola yola çıkan "madleen" isimli gemiye, dün gece saatlerinde müdahalede bulundu.

İçinde 12 aktivistin bulunduğu gemi kuşatıldı, aktivistler gözaltına alındı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X'ten bu müdahaleye ilişkin paylaşımda bulundu.

"İSRAİL'İN İNSANİ YARDIMLARI ENGELLEMEYİ BİR SİLAH GİBİ KULLANDIĞI BİR KERE DAHA GÖRÜLDÜ"

Çelik, İsrail'in gemiye yönelik müdahalesini kınadığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır.



Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı.



İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir.