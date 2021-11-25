Ömer Çelik: Kadına şiddet lanetlenmelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kadına yönelik şiddete tepki göstererek, “Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir” dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten de bir açıklama geldi.

Sözcü Çelik, "Kadına şiddet lanetlenmelidir." diyerek mücadele için çağrı yaptı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"HİÇBİR İSTİSNA SÖZ KONUSU OLAMAZ"

“Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmelidir. Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir ve insanlığın korunması için zorunludur. Bu konuda hiçbir istisna söz konusu olamaz. Medeni toplum düzeni kadına dönük şiddeti mahkum etmeye dayanır…

"ŞİDDETİ TEŞVİK EDEN İPUÇLARI..."

Kadına dönük şiddetin insanlık onuru adına her alanda mahkum edilmesi gerekir. Gündelik hayatın içine gizlenmiş ve şiddeti teşvik eden ipuçları, söylemler ve pratikler büyük şiddet olaylarının zeminini oluşturuyor. Bunlara karşı hassas olmak şarttır.





"KADINLARI İNCİTEN YAKLAŞIMLARA KARŞI FARKINDALIK ÜRETİLMELİ"

Kullanılan cümlelerden dizi senaryolarına, medya dilinden siyaset diline kadar her alanda kadınları inciten yaklaşımlara karşı farkındalık üretilmelidir. Kadına şiddetin var olduğu yerde insan onurunun yaşamayacağını bir 'hayat dersi' haline getirmek gerekir.”