Ömer Çelik: Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

Millet iradesiyle, darbecilere geçit vermedi ve hain darbe girişimi başarsız oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından paylaştığı 15 Temmuz mesajında da milletin iman ve cesaretinden söz etti.

"O gece milletimiz ve milli egemenliğimiz tarihimizin en ağır saldırılarından biriyle karşılaştı." diyen Çelik şöyle devam etti:

"MİLLETİMİZ DARBE GİRİŞİMİNİ MAĞLUP ETTİ"

Milli egemenliğimizi yok etmek isteyen odakların maşası olan FETÖ terör örgütü tüm ihanetiyle saldırdı.



Cumhurbaşkanımızın cesur liderliği ve kararlı iradesiyle o gece yaptığı çağrı, milli egemenliğimizi ayakta tutma çağrısıydı.



Milletimiz tarihin derinliklerinden bugüne taşıdığı eşsiz gücüyle darbe girişimini mağlup etti.

"MİLLETİMİZ BİR KERE DAHA TARİH YAZDI"

Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı.



Cumhurbaşkanımız devletimize, milletimize ve milli egemenliğimize yapılan saldırının karşısında dimdik durdu ve milletimizle beraber ateşin üstüne yürüdü.



Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimiz eşsiz fedakarlığıyla vatan savunması gerçekleştirildi.

"İHANET ŞEBEKESİYLE MÜCADELE SÜRECEK"