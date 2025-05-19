Ömer Çelik: Özgür Özel'in söylemleri Avrupa aşırı sağının kopyasıdır

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza, 'Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar Avrupa faşistleridir" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEMLERİNİN ÇOĞU AVRUPA AŞIRI SAĞININ KOPYASIDIR"

Çelik, paylaşımını şöyle sürdürdü: