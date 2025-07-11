Ömer Çelik: Bazı odaklar provokasyon yapabilir

Türkiye yüzyılında stratejik bir eşik daha aşılıyor, terör örgütü silah bırakıyor...

Siyasi İrade, Milli Beraberlik ve Devlet Aklıyla Terörün Tasfiyesi Gerçekleşiyor.

Bugün itibarıyla "Terörsüz Türkiye" hayaline giden yolda önemli bir aşama kayda geçti.

PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

BÜYÜK KAZANA ATILAN SİLAHLAR YAKILDI

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

PKK'lılar, burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

ÖMER ÇELİK, SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

30 PKK'lının Süleymaniye'de silahlarını yakması sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün yaşananları değerlendirerek, bundan sonrasında yapılması gerekenleri açıkladı.

"TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ"

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Tarihi bir gün yaşıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimatlarını vermesinden sonra devlet politikası olarak hayata geçmiş oldu. İmralı'dan yapılan çağrının ardından bugün itibariyle silah bırakılması ve PKK'nın fesih ile ilk adım atılmış oldu. Tüm kurumlarımızın güçlü iradenin tecelli etmesi için gereken idareyi ortaya koymuştur.

"BAZI ODAKLAR PROVOKASYON YAPABİLİR"

Sürecin tamamlanması çok büyük bir önem arz etmektedir. Çok uzun olmayan bir zaman diliminde bunun olması elzemdir. Bazı odaklar provokasyon yapabilir. Teyakkuz halindeyiz. Bu nedenle imha sürecin tamamlanmasının bir an önce gerçekleşmesinde fayda var.

"TBMM'DE KURULMUŞ BİR KOMİSYONLA TÜM SÜRECİN TAKİP EDİLMESİ ÖNEMLİ OLACAKTIR"

DEM Parti'nin ziyaret trafiği ve parti ziyaretleri önemlidir. TBMM'de kurulmıuş bir komisyonla tüm sürecin takip edilmesi önemli olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tek vatan tek millet tek bayrak tek devlet ilkesi etrafından bunlar gelişmektedir. Aziz şehitlerimizin anısına zarar verecek bir şey olmayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin tamamlanması ve TBMM'nin devreye girmesiyle sağlıklı bir süreç söz konusu olacaktır.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI YARIN SABAH KONUŞMAYI DİNLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Önümüzdeki dönemde milletimiz müsterih olsun. Terörsüz Türkiye iradesi aynı zamanda Terörsüz bölgeye de ilham olacaktır. Önümüzdeki dönemi bu çerçevede takip edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yarın sabahki konuşmasını dinleyerek kampımızı başlatmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı yarın sabah konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz.



