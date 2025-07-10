Ömer Çelik, tv100 ekranlarında PKK'nın silah bırakma sürecini anlattı

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindi...

Mayıs ayında kendisini feshetme kararı alan PKK’nın silah bırakmaya hazırlanmasıyla önemli bir aşamaya evrilen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, ilk grubun silahlarını yarın bırakması bekleniyor.

Adım adım terörsüz Türkiye inşası sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı tv100'de Cansu Canan Özgen’in sunduğu Özel Röportaj programında 'PKK’nın silah bırakma sürecine' ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE HEP BİR ÇİFTE STANDARTLA KARŞILAŞMIŞTIR BATI ÜLKELERİNDE"

Silah bırakma sürecinden, Terörsüz Türkiye için atılacak adımlara; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi konuşmasından, Kızılcahamam Kampı’nda alınacak kararlara kadar merak edilen soruları yanıtlayan Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Burada şimdiye kadar ki değerlendirmelerimiz İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra terör örgütünün buna karşılık vermesi ve bu silah bırakma sürecinin çok uzun olmayan bir zaman içerisinde başlaması. Öncelikle Türkiye’nin terörle mücadelesinin çok büyük bir mazisi var. Terörle mücadele konusunda Türkiye’nin kendi ismi ile anılan bir modeli de var.



Burada dünyanın çeşitli yerlerinde çok kapsamlı şekilde tartışılıyor. Türkiye bu konuda hep bir çifte standartla karşılaşmıştır Batı ülkelerinde. Örneğin Türkiye DEAŞ terör örgütü tarafından saldırıya uğradığında Almanya’da, Fransa’da bazı batı ülkelerinde dayanışma için büyük binalara Türk Bayrağı yansıtılmıştır. Türkiye’ye dönük olarak herhangi bir şekilde PKK terör örgütünün saldırısı olduğunda aynı dayanışma gösterilmemiştir. Türkiye böyle bir çifte standart ile karşı karşıya kalmıştır.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİN NASIL İŞLEYECEĞİNİ ANLATTI

Devletin terörle mücadelesinde sert güç unsurları dediğimiz TSK, jandarma, polis, korucularımızla verilen mücadelenin yanı sıra bir de terör örgütünün çözülmesine teşvik eden bir takım yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Bu bizim iktidarlarımızdan da önce Milli güvenlik Kurulu'nda ortaya gelen tavsiyeler ile gerçekleşmiştir. Türkiye'nin çok boyutlu hem sert güç unsurlarını kullanan hem bunları senkronize eden bir deneyimi ve bu çerçevede olumuş bir tecrübesi var bu konuda.

"ESAS OLAN BİZİM TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI'NIN UNSURLARINDAN OLUŞAN DOĞRULAMA MEKANİZMAMIZDIR"

Bunların her biri güncellenmesi gereken takvimler, adımlar. Nihayetinde steril bir alanda her şeye kendimizin karar verdiğimiz durumda değiliz. Nihayetinde kendi topraklarımızın dışında bir bölgede, Süleymaniye civarında yarın bu gerçekleşecek. Türk topraklarının dışında bir bölge. Oraya çağrılmış kişiler kayıt alacaktır. Ama esas olan bizim Türk silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın unsurlarından oluşan doğrulama mekanizmamızdır. İkincisi ise sonraki adımların da kesintisiz bir şekilde süreci tamamlayacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ 3 ANA KATEGORİDE GERÇEKLEŞECEK

Burada 3 ana kategoride silah bırakması ve fesihin söz konusu var. Bütün bu sürecin bu çerçevede nihayetlenmesi sona ermesi gerekiyor.

"BURADA HER ŞEY MİLLETİMİZİN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞECEK"

Şimdiye kadar bunlar haftalara, aylara sarkabilir. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Çünkü arka planda bir sürü detayın yönetilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımız da bizim öngörülerimizde bir sapma yok. Türkiye’yi terör yükünden kurtarmak açısından son derece kıymetli ikincisi de terörsüz bölgeye ilham kaynağı olmasından dolayı son derece kıymetli.



Bizim yürüttüğümüz süreçte üçüncü bir göz yok. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletinin gözleri bunu görecek, raporlayacak ve Cumhurbaşkanımıza arz edecek. Devlet mekanizması bunu bu şekilde değerlendirecek. Dolayısıyla burada her şey milletimizin gözü önünde gerçekleşecek.

"TBMM’DEKİ KOMİSYON NE ZAMAN KURULACAK?" SORUSUNU YANITLADI

Bu komisyon meselesi ile ilgili çok daraltıcı ya da genişletici bir takım beyanları bende okuyorum ama sonuçta komisyon terör örtügünün feshi ve silah bırakma sürecini yürütecek bir komisyondur. Meclis Başkanımızın takdirinde, kendisinin gruplarla bir toplantı yaptığını dolayısıyla yakın zamanda kurulacağını düşünüyorum. Umarız ki bütün siyasi partiler gerekli katkıyı verirler. Komisyonu protesto etmek politik açıdan çok doğru bir tutum değil.

HİÇBİR ÜLKENİN TÜRKİYE’NİN VERDİĞİ BU MÜCADELEYİ VEREMEYECEĞİNİN ALTINI ÇİZDİ

Irak ve Suriye gibi bir sınırı olan ve sınırın ötesinde böylesine karmaşık bir yapıyla karşı karşıya olan hiçbir ülke Türkiye’nin verdiği bu mücadeleyi veremez.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI KAPSAMLI VE DERİNLİKLİ BİR KONUŞMA OLACAK"