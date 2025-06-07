Ömer Çelik: Zeyrek’in ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.
48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖMER ÇELİK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yoğun bakımda tedavisi süren Ferdi Zeyrek'e ilişkin geçmiş olsun mesajı yayınladı.
"EN KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Zeyrek'in kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı. Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sn Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış