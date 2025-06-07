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Ömer Çelik: Zeyrek’in ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Ömer Çelik: Zeyrek’in ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik akımına kapılan CHP'li vekil Ferdi Zeyrek'e ve parti camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.