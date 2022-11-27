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    Ömer Çelik'ten Göztepe - Altay maçı açıklaması

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Göztepe - Altay maçında yaşanan olaylardan dolayı, "Şiddete başvuranların cezasını alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 22:20
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    Ömer Çelik'ten Göztepe - Altay maçı açıklaması

    Süper Lig'in 15. haftasında, Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi.

    Olaylar sebebiyle maç ertelendi

    Maç esnasında tribünde çıkan olaylar nedeniyle maç yarıda kesildi ve ertelendi.

    Olayların eksik olmadığı maçta, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gergin geçen maç hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Hukuki süreci takip edeceğiz"

    Çelik şu ifadeleri kullandı:

    "Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir."

    Ömer Çelik ten Göztepe - Altay maçı açıklaması #1


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