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- Ömer Çelik'ten Göztepe - Altay maçı açıklaması
Ömer Çelik'ten Göztepe - Altay maçı açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Göztepe - Altay maçında yaşanan olaylardan dolayı, "Şiddete başvuranların cezasını alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." dedi.
- Haber Merkezi
- 27.11.2022 - 22:20
Süper Lig'in 15. haftasında, Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi.
Olaylar sebebiyle maç ertelendi
Maç esnasında tribünde çıkan olaylar nedeniyle maç yarıda kesildi ve ertelendi.
Olayların eksik olmadığı maçta, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gergin geçen maç hakkında açıklamalarda bulundu.
"Hukuki süreci takip edeceğiz"
Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir."