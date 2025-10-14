Ömer Çelik'ten Özel'e: Politik magazin yapıyor

AK Parti MKYK sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Gazze'de yapılan ateşkes ile başlayan Çelik, devamında ise Özgür Özel'in dış politikaya ilişkin sözlerini değerlendirdi.

"Özgür Özel bazı dış politika konularından bahsetmiş." diyen Çelik, sözlerinin devamında da, "Tabii bahsettiği dış politika konularında son zamanlarda sık sık yaptığı bir şey var özellikle yabancı liderlere atıf yaparak sanki tüm bu gelişmeler olurken kendisi yabancı liderlerin yanındaymış gibisinden "dediler, yaptılar, böyle düşündüler, şu mesajı gönderdiler" gibisinden dış politika anlamına gelmeyecek ama politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım sergiliyor." ifadelerine yer verdi.

Çelik'in konuşmasının tamamı şu şekilde:

"SEVİYE DÜŞÜKLÜĞÜ"

Örneğin bu grup konuşmasında Başkan Trump'ın sanki yanındaymış gibi nasıl davrandığından bahsediyor. Başkan Putin'in Türkiye'ye dönük, Cumhurbaşkanımıza dönük yine magazine konu olabilecek bir yaklaşım üretmeye çalışıyor.

Şimdi birincisi bu derece politik magazinin bir siyasi partinin genel başkanı tarafından dış politika değerlendirmesi gibi ele alınması müthiş bir seviye düşüşüdür.

"BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALIDIR"

Nihai çözüm son tahlilde bir Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yoktur.



Esasında bilenler çok iyi bilir ki Orta Doğu sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'da diğer meselelerin de çözülmesi mümkün değildir.



Filistin meselesinin çözüldüğü dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasından başka çözümün yegane çerçevesidir, tanımıdır.

"GİDİLECEK ÇOK YOL VAR"

Tabii o günden bugüne çok sayıda insan hayatını kaybetti.



Gazze'deki kardeşlerimizin de bir nebze de olsa soluk alması ateşkesin sağlanması tutukluların serbest bırakılması şeklinde takasın gerçekleşmesi suretiyle dün ve bugün Gazze'ye en yüksek miktarda insani yardımın girmesi mümkün olmuştur. Tabii ki bu insani yardımın girmesi son derece kıymetlidir.



Ama bütün bir tabloya baktığımızda bunun yeterli denilebilecek bir durum olmadığının farkındayız. Gidilecek çok yol vardır.

"ODAK PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI VE FESHİ"

Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına da rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağımızı ifade etmek isterim.



Gündemle ilgili konuda odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasıdır. Bunun bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir.



Onun dışında başka gündemler eklenmesi bu gündeme zam yapılması sürecin sağlıklı işlemesine karşıt yaklaşımlardır.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR