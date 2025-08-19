Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: Sözleri siyasetin konusu olmaktan çıktı

Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Aydın'da gerçekleştirdiği mitingde sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Kentte düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuşan Özgür Özel, Çerçioğlu'na tepki göstererek, "Aydın'daki 10 binler, 100 binler 'Özlem istifa' diye bağırıyor." ifadelerini kullandı.

"AYDIN'DA SEÇİMLERİ YENİLEYELİM"

Kentte seçimlerin yenilenmesi çağrısında da bulunan Özel, "Ey Tayyip Erdoğan Aydın'da 100 binler oyunu geri istiyor. Ben buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa ister burada alınacak kararla, belediye meclisi ve tüm yedekleri boşaltarak, ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak. Hodri meydan. Aydın seçimlerini yenileyelim." diye konuştu.

"ÖZEL'İN SÖZLERİ SİYASET ALANININ KONUSU OLMAKTAN ÇIKTI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Özel'in bu sözlerine karşı sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Paylaşımında, Özel'in sözlerinin siyasetin dışına çıktığını belirten Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya siyasetindeki yerine değindi:

Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.

"ÖZEL'İN ÜÇÜNCÜ SİYASET, BUNLARI KAVRAYAMAZ"

Özgür Özel'in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır. 'Siyasi acziyet' Özgür Özel'in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.

"SÖYLEDİKLERİ GERÇEKLERİ ÖRTBAS ETME ÇABASIDIR"