Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Filistin tepkisi: Tarihi hatalar yapmaya devam ediyor

Özgür Özel'in Filistin eleştirilerine AK Parti cephesinden yanıt geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin konusundaki tutumunu eleştirmesine sert sözlerle yanıt verdi.

"ÖZEL TÜRKİYE'Yİ YURT DŞINDA ŞİKAYET EDEN BİR PROFİLE SAHİP"

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANIMIZ İSRAİL'İ TÜM DÜNYA ÖNÜNDE ELEŞTİRMEKTEDİR"

"ÖZGÜR ÖZEL HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ DEYİP GERİ ADIM ATMIŞTIR"

"MAVİ VATAN TEZİNE KARŞI ÇIKANLAR ÖZEL'İN EKİBİNDEDİR"

"TARİHİ HATALAR YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

Türkiye’nin Can Azerbaycan’ın Karabağ konusundaki mücadelesine verdiği desteğe yalan siyasetiyle iftira atan açıklama CHP içinden gelmiştir.



Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza her saldırısı esasında CHP’nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretidir.



Özgür Özel sürekli vahim hatalar yaptığı konularda konuşmak yerine CHP’yi düzgün bir çizgiye çekmeye enerji harcamalıdır.



Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalktığı her durumda vahim ve tarihi hatalar yapmaya devam ediyor. O nedenle Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatından dersler alacağı bir siyasi çizgiye dönmesi, doğru yolu bulması açısından gereklidir.