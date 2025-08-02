Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Filistin tepkisi: Tarihi hatalar yapmaya devam ediyor

Özgür Özel'in Filistin eleştirilerine AK Parti cephesinden yanıt geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin konusundaki tutumunu eleştirmesine sert sözlerle yanıt verdi.

"ÖZEL TÜRKİYE'Yİ YURT DŞINDA ŞİKAYET EDEN BİR PROFİLE SAHİP"

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması, Filistin davasını destekleyen tek bir kişinin bile ciddiye almayacağı bir şeydir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine dil uzatan sözleri Filistin’in herhangi bir yerinde duyulduğu anda “İsrail propagandası”nın bir uzantısı olarak görülür.



Özgür Özel’in Türkiye’yi yurt dışı odaklara şikayet eden bir siyasi profile sahip. Başka odaklara göre hizalanan Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın cesaretini sorgulamaya kalkması ise gerçekten siyasi akılla bağdaşmayacak bir saçmalıktır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İSRAİL'İ TÜM DÜNYA ÖNÜNDE ELEŞTİRMEKTEDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımız tüm partimize siyasi faaliyetlerimizin tek rehberinin “Hakk’ın rızası ve halkın duası” olması gerektiğini tüm toplantılarımızda ilk ilke olarak söyler. Cumhurbaşkanımızın kararlarını alırken yeryüzünde hiçbir siyasi odaktan ve kişilikten korkmayacağını ve çekinmeyeceğini milletimiz ve tüm dünya bilir.



İsrail’in henüz soykırım katliamları yokken bile Cumhurbaşkanımız İsrail’in siyonist faaliyetlerini tüm dünyanın gözü önünde eleştirmiştir. Bu cesur ve ilkeli siyaseti BM Genel Kurulu’nda defalarca insanlık cephesinin takdirini toplamıştır.

Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainler kendisinin ve ailesinin hayatını hedef almışken bile zerre kadar geri adım atmamıştır.



Cumhurbaşkanımızın tüm siyasi hayatı her anlamda bedeli ödenmiş ve cesaretle donanmış bir hayattır. O yüzden tüm dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız ve “siyasi irade” sahibi olmak yan yana zikredilir. Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesine dil uzatanların sadece kendi siyasetlerinin acizliğini ve teslimiyetçiliğini ortaya koyduğunu defalarca gördük.

"ÖZGÜR ÖZEL HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ DEYİP GERİ ADIM ATMIŞTIR"

Özgür Özel Hamas’ı “terör örgütü” diye yaftalamaya çalışmış, arkasından tepkiler gelince “terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim” demiştir. Hamas konusundaki bu dil, sadece İsrail’in saldırgan siyasetini destekleyenler tarafından kullanılan bir dildir.



Özgür Özel’in içine düştüğü vahim durumu tashih etmesi ve Filistin davasından özür dilemesi gerekirken, Filistin konusuna güdümlü merceklerden bakarak konuşması başlıbaşına bir trajedidir.



Cumhurbaşkanımız ise siyasi yasaklı olduğu dönemde bile ABD’de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya cevaben “Onlara terörist denmesi asla doğru değildir, Onlar vatanlarını İsrail işgaline karşı savunan vatanseverlerdir” demiştir.

"MAVİ VATAN TEZİNE KARŞI ÇIKANLAR ÖZEL'İN EKİBİNDEDİR"

Özgür Özel’in rahmetli Bülent Ecevit’in Filistin duruşuna atıf yaparak bugünkü CHP politikasını meşrulaştırmaya çalışmasının ise hiçbir zemini yoktur. Rahmetli Ecevit’in DSP’yi kurarak CHP ile arasına çektiği çizgi açıktır.



Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru “Mavi Vatan” tezine karşı çıkan ve Yunanistan’ın tezine destek verenler, Özgür Özel’in ekibindedir.



Milli Güvenliğimiz için Suriye’ye yaptığımız meşru askeri harekatları eleştirenler CHP yönetimindedir.



Libya’da meşru ve Türkiye dostu hükümete karşı ülkemize silah çekmiş odakları savunanlar CHP’li siyasetçilerdir.

"TARİHİ HATALAR YAPMAYA DEVAM EDİYOR"