Ömer Çelik'ten TELE1'deki skandal KJ'ye tepki: Ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz

Skandal yayına tepkiler gelmeye devam ediyor.

TELE1'de de dün akşam Gazze başlığında ilerleyen programda skandal bir KJ atıldı.

"NETANYAHU'DAN FARKI NE"

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine değinilen programda KJ'ye, "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı yansıtıldı.

Canlı yayında yaşanan olaya sosyal medyadan tepki yağdı.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Olaya tepki gösteren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"MİLLETİMİZE HAKARETTİR"

Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz.



İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.



İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir.

Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.