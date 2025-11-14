Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın skandal paylaşımına tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Canımız andı, 20 askerimiz şehit oldu.

20 vatan evladı şehit olurken, Yunanistan tarafından ise skandal bir paylaşım geldi.

11 Kasım’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait “C-130” tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit düştü.

Şehitlerin naaşları 13 Kasım akşamüstü Ankara'da bulunan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na ulaştı.

UÇAKLARI PAYLAŞTILAR

Sosyal medya platformu X üzerinde, 'HAFspokesperson' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabı, henüz şehit naaşları toprağa bile verilmemişken alçakça paylaşıma imza attı.

TEPKİ GELİNCE SİLDİLER

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda, C-130 filosunun görsellerine yer verilerek, “Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma” notu düşüldü.

Paylaşım kullanıcılar tarafından yoğun tepkiyle karşılandı. Hava kuvvetleri yaptığı paylaşımı tepkilerin ardından sildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bugün yaptığı paylaşımda skandal kareye tepki gösterdi ve gereğinin yapılmasını isteyerek şöyle dedi:

"LANETLİYORUZ"

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz.

Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.

"GEREKLİ CEZA VERİLMELİ"

Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz.