Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96,54 oldu

Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96,54 oldu

İstanbul barajlarında su seviyeleri yükseldi. Doluluk oranının yüzde 94,54’e yükselen Ömerli Barajı, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı, ocak ayının ilk haftasında yüzde 20’lerin altına kadar düşmüştü.

Son zamanlarda etkili olan yağışların ardından su seviyesinde yükselme meydana geldi.

Son yağışlarla birlikte, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda seviye yüzde 79,37 oldu.

REKOR SEVİYE

Ocak ayında alarm veren Ömerli Barajı rekor seviyeye ulaştı.

Ömerli Barajı, yüzde 20 seviyelerinden yüzde 96,54 doluluk oranına ulaştı.

Doluluk oranı en yüksek baraj olan Ömerli, yeni görünümü drone ile havadan görüntülendi.

Ömerli Barajında doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı VİDEO



DİĞER BARAJLAR

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

- Ömerli Barajı yüzde 96,54

- Papuçdere Barajı yüzde 69,36

- Sazlıdere Barajı yüzde 41,77

- Büyükçekmece Barajı yüzde 75,84

- Alibeyköy Barajı yüzde 66,72

- Terkos Barajı yüzde 74,43

- Kazandere Barajı yüzde 71,00

- Elmalı Barajı yüzde 93,38

- Darlık Barajı yüzde 94,06

- Istrancalar Barajı yüzde 90,88