Tuncer Bakırhan: Adalet, hukuk ve demokrasi konusunda adımlar atılmalıdır

Siyasetin gündemi yoğun...

Siyasi parti liderleri her geçen gün yeni çıkışlar yapmaya devam ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklamalarda bulundu.

"BU ÜLKEYE CEZAEVİ DEĞİL HUKUK LAZIM"

Bakırhan, "Bu ülkenin insanları cezaevinde olmamalı. Bu ülkeye cezaevleri değil, barış, hukuk, adalet lazım.

Bugün Türkiye toplumunun büyük bir bölümü adalet konusunda bir inançsızlık içerisinde yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ KONUSUNDA ADIMLAR ATILMALI"

İstanbul'da CHP'li bazı belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştiren Bakırhan, şunları kaydetti:

Bir an önce Türkiye'nin ihtiyacı olan adalet, hukuk ve demokrasi konusunda adımlar atılmalıdır. Bir an önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmalı, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman serbest bırakılmalıdır.



Bırakılmalıdır ki Türkiye toplumu bu süren barış sürecinin ciddiyetine, samimiyetine inansın. Bir taraftan cezaevinde yargılamalar, bir taraftan masa olmuyor. Kimse inanmıyor.

"İMAMOĞLU TUTUKSUZ YARGILANSIN"

Türkiye'nin demokratik normalleşmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakırhan, "İmamoğlu'nun varsa bir suçu tutuksuz yargılansın, görevini icra etsin.

Selçuk Kozağaçlı'nın, Selçuk Mızraklı'nın, Can Atalay'ın yargılanmasını gerektiren bir durum varsa mahkemesi devam etsin ama görevinin başına gelsin.

O görevi siz vermediniz, Hatay halkı Can Atalay'a verdi." diye konuştu.