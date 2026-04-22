Victor Osimhen'den maç sonu hakeme büyük tepki!

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile mücadele etti ve rakibini 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen oyuna sonradan dahil oldu.

OSIMHEN 35 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 18 Mart’ta İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta sağ kolu kırılan Osimhen ameliyat olurken, bir süre sahalardan uzak kaldı.

Bu süreçte ligdeki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynayamayan 27 yaşındaki futbolcu, kupadaki Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuştu.

Müsabakaya yedek başlayan Victor Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga’nın yerine oyuna girdi ve 35 gün sonra sahalara döndü.

OSIMHEN'DEN BÜYÜK TEPKİ

Osimhen, Gençlerbirliği maçında dikkat çeken bir harekete imza attı.

Osimhen, maçın bitiş düdüğü sonrası hakem Oğuzhan Aksu'ya büyük tepki gösterdi.

Hakem Aksu, Osimhen'e sarı kart gösterdi.

