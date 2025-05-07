Optimar Araştırma sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Türkiye'de seçim tartışması, seçimlere 3 yıl varken bile hiç gündemden düşmüyor.
Özellikle CHP, son dönemde erken seçim için çağrılarını sıklaştırdı, baskısını artırıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı her programda erken seçim çağrısı yapıyor.
EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ
Optimar Araştırma, nisan ayında 2 bin kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı.
Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
AK PARTİ İLK SIRADA
Ankette ilk sırayı yüzde 35,5 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 31 oy oranında kaldı.
Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 8,1 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP 7,8 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.
PARTİLERİN OY ORANLARI
Buna göre anket sonuçları şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 35,5
CHP: Yüzde 31,0
DEM Parti: Yüzde 8,1
MHP: Yüzde 7,8
İyi Parti: Yüzde 5,3
Zafer Partisi: Yüzde 3,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,3
Memleket Partisi: Yüzde 1,1
A Parti: Yüzde 0,2
Vatan Partisi: Yüzde 0,1
Diğer: Yüzde 3,7
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