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Optimar Araştırma sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Optimar Araştırma sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son olarak vatandaşlara, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Ankete göre AK Parti yüzde 35,5 oy oranıyla ilk sırada yer alırken CHP yüzde 31'lik oy oranıyla ikinci sırada çıktı.