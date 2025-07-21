Optimar Araştırma sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Türkiye tarihi günleri yaşıyor...

Terör örgütü PKK, kendisini feshetti ve silahları bıraktı.

Söz konusu gelişme siyasetin bir numaralı gündemi haline gelirken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sokağa nasıl yansıdığı da merak konusu oldu.

EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ

Optimar Araştırma da, 25 Haziran-7 Temmuz arasında tüm Türkiye genelinde 2 bin kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı.

Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA

Ankette ilk sırayı yüzde 34,4 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 30,3 oy oranında kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 11,9 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP 8,8 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 34,4

CHP: Yüzde 30,3

DEM Parti: Yüzde 11,9

MHP: Yüzde 8,8

İyi Parti: Yüzde 6,3

Zafer Partisi: Yüzde 3,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,9

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,0

Diğer: Yüzde 2,9