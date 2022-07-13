Ordu'da iş adamları yenişemeyince araya Vali Tuncay Sonel girdi

Ordu'da yağlı güreş festivalinde iş adamlarının ağalık çekişmesi büyüyünce araya giren Vali Tuncay Sonel, 1 milyon bedelle güreş ağası olup, paranın da Korgan halkı için kullanılması talimatını verdi.

Altınordu Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez yağlı güreşler festivali düzenlendi.

19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen güreş festivalinde 8'i altın kemer sahibi 52 başpehlivan olmak üzere toplamda 395 güreşçi kol bağladı.

Güreş denince akla gelen geleneklerden biri olan 'güreş ağalığı' ihalesi ise büyük çekişmeye sahne oldu.

İş adamları yenişemedi araya vali girdi

Ağalık için iş damaları yenişemeyince devreye Ordu Valisi Tuncay Sonel girdi.

Sonel, 1 milyon lira bedelle ağalığı alarak Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'a da ödenecek paranın Korgan halkı için kullanılması talimatını verdi.

Konu medya organlarında çarpıtılınca Kiraz yazılı bir açıklama yaptı.

"Kısa süreli bir anlaşmazlık yaşanmıştır"

Kiraz açıklamasında şu ifadeleri kullanı:

"11 Temmuz Kurban Bayramı 3. Günü gerçekleştirdiğimiz Geleneksel 64. Orman Gülü Kültür ve Sanat Festivallerimizde ağalık yarışması düzenlenmiş, yarışmaya bir çok iş adamı katılmıştır.

Ancak ağalık yarışmasını kazanan şahıs miktarın çok yüksek olduğunu ve ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek kısa süreli bir anlaşmazlık yaşanmıştır.





"Korgan halkı için kullanılması talimatını vermiştir"



Bu esnada Festivalimize iştirak eden Kıymetli Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel devreye girerek Korgan İlçemize hizmetlerde kullanılması için 1 Milyon TL aktarılacağını ve bunun Korgan halkı için kullanılması talimatını vermiştir.

Ağalık için ise bütün Ordu ili adına bu ağalığı aldığını ve genç Kaymakamımız Sayın Mikail Ersöz 'e emanet ettiğini duyurmuştur. Korganlı hemşehrilerimiz Sayın Valimize bu duyarlı davranışından ötürü alkış ve tezahüratları ile destek vermiştir.

Olay canlı yayın ve basın karşısında gerçekleşerek Sayın Valimiz kısa süreli yaşanan krizi çözmüştür. Kendisine İlçemize yapmış olduğu hizmet ve Festivalimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz."