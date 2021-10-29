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    Ordu'da park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

    Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halindeki kamyonete vurdu. Gerçekleşen kaza sonrası 2 kişi yaralanırken olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 00:06
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    Ordu'da park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

    Ordu’nun Ünye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    Ünye’den Fatsa istikametine giden Sinan G. idaresindeki 52 AAF 780 plakalı araç, Güzelyalı mevkiinde yol kenarında park halindeki 52 K 6485 Plakalı kamyona çarptı.

    KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJE ÇARPARAK DURABİLDİ

    Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat T. yaralandı.

    Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

    Ordu da park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı #1

    Ordu da park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı #2

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