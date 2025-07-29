Orhan Bursalı ve Yaşar Hacısalihoğlu arasında canlı yayında tartışma

Habertürk ekranlarında hareketli anlar...

Sena Alkan'ın programında karşı karşıya gelen Yaşar Hacısalihoğlu ile Orhan Bursalı, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali üzerinden tartışmaya başladı.

Orhan Bursalı'nın diploma iptali üzerine söylediği sözlere, "Ben bunlara itibar etmem. Orhan Bey kendi kafasındaki senaryoları anlatıyor. Durumunuza üzülüyorum" sözlerinin ardından Bursalı, "Siz bir bilim adamı ve üniversitede de rektörsünüz. Üzülüyorum." dedi.

Sena Alkan'ın araya girmesine rağmen sinirlenen Yaşar Hacısalihoğlu ise şöyle dedi:

"AHKAM KESME"

Çok ayıp bak, kişiselleştirme. Bilmediğin konularda ahkam kesme. Hiçbir şeyden anladığın yok, anlatıyorsun. Göreviniz var sizin söylenen her şeyi yalanlama gibi. Girne Amerikan Üniversitesi'nin sahibi, bizim diploma verme yetkimiz yoktu diyor.



O gelen öğrenciler, yatay geçiş yapılamayacağını zaten biliyorlar. Gidin Orhan Bursalı olarak İstanbul Üniversitesi'nin kütüğüne bakın Akdeniz Üniversitesi mi yazıyor Girne mi?

"UTANACAKSINIZ"

Nereden geliyor bu rahatlık? Utanacaksınız. Buna hazır olun, bunların hiçbiri doğru değil diyor. Bir daha benim kimliğim ile konuşursanız sizle yayına çıkmam ve bunun cevabını da alırsınız.



Böyle bir gazetecilik olmaz. Ya varsa ne yapacaksınız, utanacak mısınız? Göreviniz sizin algı oluşturmak.

"BANA KİŞİSEL OLARAK SALDIRMANIZI GEREKTİRMEZ"

Bursalı da, "Yaşar Bey, rektör olmanız bana kişisel olarak saldırmanızı gerektirmez. Siyasetin içine bulaşan sizsiniz. Her türlü saldırının altındasınız." dedi.