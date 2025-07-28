Orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapanlar tespit edildi

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, bazı provokatörler ise sosyal medyada ortaya çıktı.

Orman kahramanlarının canla başla çalıştığı yangınlara ilişkin manipülatif paylaşım yapanlar, tek tek enselendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden yaptığı paylaşımda, 13 hesabın yöneticisinin tespit edildiğini söyledi ve şöyle devam etti;

"13 HESAP HAKKINDA İNCELEME"

“Manipülatif Paylaşım Yapan Hesapların yüzde 36’sı BOT hesap” 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır.

PAYLAŞIM YAPANLAR "BOT" HESAPLAR

Sosyal medya platformu X üzerinden 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında paylaşım yapan 950 bin 597 hesap arasından 342 bin 215'inin (%36) bot hesap olduğu tespit edilmiştir.



01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 3 milyon 375 bin 499 paylaşım yapıldığı görülmüş ve 2 milyon 330 bin (%69) paylaşımın negatif ve manipülatif olduğu tespit edilmiştir.

"MANİPÜLASYON YAPANLARA KARŞILIK VERECEĞİZ"