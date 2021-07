Ormana giriş yasağı alınan iller

Günlerdir devam eden orman yangınları nedeniyle bazı iller yangınların önüne geçmek için ormanlara girişleri yasakladı.

Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınları devam ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele sürdürülürken, birçok il orman yangınlarının önüne geçmek için ormanlık alanlara girişleri belirli bir süre yasakladı.

İSTANBUL

İstanbul'da ormanlara getirilen yasağa ilişkin açıklama, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır." dedi.

BALIKESİR

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.

Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek.



Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de ormanlara girişlerin Valilikçe yasaklandığı açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği tarafından 30 Temmuz ila 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “ Orman alanları içerisinde mangal yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş ve çıkış yasağının uygulanması kontrolün Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlıklarınca denetlenmesi, ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine karar verilmiştir” denildi.

Karara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanununa uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı açıklandı.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, yetkili kişiler dışında 39 noktada bulunan ormanlık ve ağaçlandırma sahasına 31 Ağustos gününe kadar girişlerin yasak olduğunu bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararları gereğince 30 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında görevli personel hariç her ne maksatla olursa olsun Kırıkkale 100. Yıl Devlet Ormanı, Yuva, Hasandede, Dinek Dağı, Çelebi, Ahılı köyü, Çelebi Karabucak, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri ile Karakeçili Kızılırmak, Keskin Attepesi ve çevresindeki ağaçlandırma sahaları, Dinek dağı orman alanına, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki toprak muhafaza sahası ve Sulakyurt ilçesi Deredüzü, Pazarcık köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahası ile Sulakyurt ilçesi Özdere ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki Erozyon Kontrol Sahasına, Kazmaca ağaçlandırma sahası, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar köylerindeki ağaçlandırma sahaları, Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahalarına ve her türlü orman ve ağaçlandırma sahalarına girmek yasaktır" denildi.

KİLİS

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kent ormanı ile Resul Osman Mesire alanlarına 30 Eylül tarihine kadar girişlerin yasaklandığını söyledi.

Belediye Başkanı Ramazan, Orman yangınları ile mücadele kapsamında bir dizi tedbir alındığını ifade ederek, “Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Kilis ili sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler, 6831 sayılı Orman Kanonun 74 maddesi ve 5442 sayılı il idare konunun 9 ve 66 maddesi uyarında 30 Temmuz-30 Eylül 2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bu kapsamda Kent ormanları ve Resul Osman Dağı mesire alanları aynı tarihlerde kapalı olacaktır” dedi.

ISPARTA

Isparta'da 31 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında ormanlar, piknik alanları, ören yerleri ve mesirelik alanlara girişler yasaklandı.

Isparta Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi hükmüne uygun olarak Isparta ili dahilindeki ormanlık alanlara (milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında 31 Temmuz- 5 Ağustos 2021 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır" denildi.

SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan, olası orman yangınlarının önüne geçmek için geçici süreyle ormanlara girişin yasaklandığını açıkladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kıyı bölgelerde yaşanan orman yangınlarının ardından tedbir amaçlı il genelinde geçici süreyle ormanlara giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Ayhan, "Ormanlara giriş ve çıkış yasağı uygulanacak. Mangal, semaver başta olmak üzere ateş yakılmasına izin verilmeyecek. Çadırlı veya çadırsız kamp yapılmayacaktır. Tüm duyarlılığımızla lütfen önlemlere uyalım" dedi.

KAYSERİ

Kayseri’de tüm ormanlık sahalara yangınların önlenmesi amacıyla yetkililer haricinde giriş yasaklandı.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek mevsim normalleri dışındaki hava koşullarından dolayı İlimizde orman yangınlarının oluşma riski değerlendirilmek suretiyle; ilimiz sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara Orman Yangınlarının önlenmesi kapsamında yetkililer haricinde girilmesinin, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılmasını, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasını, 30 Temmuz 2021 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yasaklanmasına karar verildi."

EDİRNE

Edirne Valiliği tarafından ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos’a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında tedbir kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz, 31 Ağustos tarihleri arasında il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır.”

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nun 30 Temmuz 2021 tarih ve 1 nolu kararı ile ilimiz sınırları içerisinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere; ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş 15 Eylül 2021 günü bitimine kadar yasaklanmıştır" denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kırklareli ili orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 9 ve 66’ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Kırklareli il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasasının 31 ve 32’nci maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kırklareli ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanır." dendi.

HATAY

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, resmi makamlarca belirlenen, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş-çıkışların 31 Ekim’e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi yönünde de karar alınırken, uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

KONYA

Konya Valiliği, orman yangılarıyla ilgili mücadele kapsamında kent ormanı ve mesire alanları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişleri 2 ay boyunca yasakladı.

Konya Valiliği, 31 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında kent ormanı ve mesire alanları haricinde tüm ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yapılan açıklamada, ''Ormanlardaki sürü sahipleri, taş ocağı, maden ocaklarında çalışanlar, ormancılık yapanlar, kamu kurum ve kuruluşların orman alanı içerisinde şantiyede çalışanlar haricinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı'' denildi.

AYDIN (KUŞADASI)

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Kaymakamlık tarafından alınan karar ile tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.



Son günlerde ormanlık alanlarda çıkan yangınların artması üzerine İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu bugün Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında acil olarak toplandı. Hükümet Konağında düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Cihan Seymen ve Kuşadası Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunluoğlu katıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda ilçede Orman yangınlarının önlenmesi için bir dizi önlem alındı.

Konuyla ilgili Kuşadası Kaymakamlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu olağanüstü toplanarak, mevcut tedbir ve uygulamaları gözden geçirdi. Bu doğrultuda ilçemizdeki ormanlık alanlara girişler ile ilçe sınırlarındaki tüm ormanlık alanlara 1 kilometre mesafede özel mülkiyet ve kamu araziler de dahil mangal, semaver ve ateş yakılması, düğün, nişan gibi organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu benzeri yanıcı maddelerin kullanılması 2’inci bir karara kadar yasaklanmıştır" denildi.

ERZİNCAN

Erzincan Valiliği, orman yangınlarına karşı düzenlemeler getirdi.

Valilik ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla 31 Temmuz-15 Eylül'de ormanlara yetkililer haricinde girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan tüm mahalle ve köylerde anız, bağ ­ve bahçe ile tarla temizliğinden oluşan dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması, ­düğün ve nişan kutlaması organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu gibi yangın oluşturabilecek her türlü yanıcı maddenin kullanımının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşik mahalle, köy halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında, mola vermek, ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı ve her türlü faaliyetler ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasaklanmıştır. Orman idaresinden ihaleli, tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç."

Açıklamada ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği işlem yapılacağı belirtildi.