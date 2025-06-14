Orta Doğu'da gerilim hat safhada: Savunma bütçesi en yüksek ülkeler

Dünyanın gözü Orta Doğu'da...
İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bölgesel çatışma risklerinin artması, ülkelerin savunma harcamalarını yeniden gündeme taşıdı.
SAVUNMA BÜTÇESİ EN YÜKSEK ÜLKELER
2025 yılı itibarıyla açıklanan güncel verilere göre, dünyanın en büyük savunma bütçelerine sahip 25 ülkesi belli oldu.
İLK SIRADA ABD VAR
Listenin zirvesinde, 895 milyar dolarlık devasa savunma bütçesiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer aldı.
ABD’yi 266.9 milyar dolar ile Çin, 126 milyar dolarla ise Rusya takip etti.
TÜRKİYE 13. SIRADA
Türkiye, 47 milyar dolarlık savunma bütçesiyle 13. sırada yer aldı. Böylece Almanya (11.), Polonya (12.), Güney Kore (14.) ve Kanada (15.) gibi birçok önemli ülkeyle benzer seviyede konumlandı.
Orta Doğu'dan listeye giren ülkeler arasında Suudi Arabistan 74.8 milyar dolarla 5. sırada yer alırken, İsrail 30.5 milyar dolarla 17., İran ise 15.4 milyar dolarla 25. sırada kendine yer buldu.
İŞTE O ÜLKELER
ABD
- Savunma Bütçesi: 895 milyar dolar
Çin
- Savunma Bütçesi: 266.9 milyar dolar
Rusya
- Savunma Bütçesi: 126 milyar dolar
Hindistan
- Savunma Bütçesi: 75 milyar dolar
Suudi Arabistan
- Savunma Bütçesi: 74.8 milyar dolar
İngiltere
- Savunma Bütçesi: 71.5 milyar dolar
Japonya
- Savunma Bütçesi: 57 milyar dolar
Avustralya
- Savunma Bütçesi: 55.7 milyar dolar
Fransa
- Savunma Bütçesi: 55 milyar dolar
Ukrayna
- Savunma Bütçesi: 53.7 milyar dolar
Almanya
- Savunma Bütçesi: 50 milyar dolar
Polonya
- Savunma Bütçesi: 48.7 milyar dolar
Türkiye
- Savunma Bütçesi: 47 milyar dolar
Güney Kore
- Savunma Bütçesi: 46.3 milyar dolar
Kanada
- Savunma Bütçesi: 41 milyar dolar
İtalya
- Savunma Bütçesi: 30.9 milyar dolar
İsrail
- Savunma Bütçesi: 30.5 milyar dolar
Hollanda
- Savunma Bütçesi: 27 milyar dolar
Brezilya
- Savunma Bütçesi: 26.2 milyar dolar
İsviçre
- Savunma Bütçesi: 25.1 milyar dolar
Cezayir
- Savunma Bütçesi: 25 milyar dolar
İspanya
- Savunma Bütçesi: 23.4
Tayvan
- Savunma Bütçesi: 19.7 milyar dolar
Paraguay
- Savunma Bütçesi: 17.6 milyar dolar
İran
- Savunma Bütçesi: 15.4 milyar dolar
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