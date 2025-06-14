Orta Doğu'da gerilim hat safhada: Savunma bütçesi en yüksek ülkeler

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Dünyanın gözü Orta Doğu'da...

İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bölgesel çatışma risklerinin artması, ülkelerin savunma harcamalarını yeniden gündeme taşıdı.

SAVUNMA BÜTÇESİ EN YÜKSEK ÜLKELER

2025 yılı itibarıyla açıklanan güncel verilere göre, dünyanın en büyük savunma bütçelerine sahip 25 ülkesi belli oldu.

İLK SIRADA ABD VAR

Listenin zirvesinde, 895 milyar dolarlık devasa savunma bütçesiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer aldı.

ABD’yi 266.9 milyar dolar ile Çin, 126 milyar dolarla ise Rusya takip etti.

TÜRKİYE 13. SIRADA

Türkiye, 47 milyar dolarlık savunma bütçesiyle 13. sırada yer aldı. Böylece Almanya (11.), Polonya (12.), Güney Kore (14.) ve Kanada (15.) gibi birçok önemli ülkeyle benzer seviyede konumlandı.

Orta Doğu'dan listeye giren ülkeler arasında Suudi Arabistan 74.8 milyar dolarla 5. sırada yer alırken, İsrail 30.5 milyar dolarla 17., İran ise 15.4 milyar dolarla 25. sırada kendine yer buldu.

İŞTE O ÜLKELER

ABD

- Savunma Bütçesi: 895 milyar dolar

Çin

- Savunma Bütçesi: 266.9 milyar dolar

Rusya

- Savunma Bütçesi: 126 milyar dolar

Hindistan

- Savunma Bütçesi: 75 milyar dolar

Suudi Arabistan

- Savunma Bütçesi: 74.8 milyar dolar

İngiltere

- Savunma Bütçesi: 71.5 milyar dolar

Japonya

- Savunma Bütçesi: 57 milyar dolar

Avustralya

- Savunma Bütçesi: 55.7 milyar dolar

Fransa

- Savunma Bütçesi: 55 milyar dolar

Ukrayna

- Savunma Bütçesi: 53.7 milyar dolar

Almanya

- Savunma Bütçesi: 50 milyar dolar

Polonya

- Savunma Bütçesi: 48.7 milyar dolar

Türkiye

- Savunma Bütçesi: 47 milyar dolar

Güney Kore

- Savunma Bütçesi: 46.3 milyar dolar

Kanada

- Savunma Bütçesi: 41 milyar dolar

İtalya

- Savunma Bütçesi: 30.9 milyar dolar

İsrail

- Savunma Bütçesi: 30.5 milyar dolar

Hollanda

- Savunma Bütçesi: 27 milyar dolar

Brezilya

- Savunma Bütçesi: 26.2 milyar dolar

İsviçre

- Savunma Bütçesi: 25.1 milyar dolar

Cezayir

- Savunma Bütçesi: 25 milyar dolar

İspanya

- Savunma Bütçesi: 23.4

Tayvan

- Savunma Bütçesi: 19.7 milyar dolar

Paraguay

- Savunma Bütçesi: 17.6 milyar dolar

İran

- Savunma Bütçesi: 15.4 milyar dolar