Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı.

Somali'nin 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in görevi, 6 Haziran'da sona erdi.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştı.

Sabah saat 08.25 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Oruç Reis, filo halinde Sancar, Ataman ve Zağnospaşa gemileri ile saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

FİLYOS LİMANI'NA DOĞRU YOL ALACAK

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, beraberindeki Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi ile Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Filyos Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol alacak.

Yaklaşık 9 aylık görevinin ardından Filyos'a yanaşacak olan gemi, burada bakım ve onarımdan geçecek.

Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından da yeni görevine hazır hale gelecek.

ORUÇ REİS'E DONANMA DA EŞLİK ETTİ

Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile beraberindeki Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisine donanmadan 'F-241 TCG TURGUTREİS' ve 'F-495 TCG GEDİZ' fırkateynleri eşlik etti.

2017 yılında yerli ve milli imkanlarla inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabilecek kabiliyette.

Ayrıca 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma faaliyetleri yürütebiliyor.