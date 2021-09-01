Osman Müftüoğlu: Zehirli botoks yaptıranlar, aşı yaptırmıyor

Çağla Şıkel'in programına katılan Osman Müftüoğlu, içerisinde zehir bulunan botoksu yaptıran bazı kadınların, koronavirüs aşısına karşı olduklarını belirtti.

FOX TV ekranlarında Çağla Şıkel'in sunduğu 'ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN' programının bu haftaki konuğu Prof Dr. Osman Müftüoğlu oldu.

Programda, botoks işlemi ile koronavirüs aşısı ele alındı.

Osman Müftüoğlu, Çağla Şıkel'in "Botoks zararlı olabilir, peki neden" sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.

"İÇERİSİNDE ZEHİR VAR"

Botoks yaptıracak kişilere yer konusunda dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Artık neredeyse güzellik salonlarında ehliyetsiz kişilere botoks yaptırıyorsunuz yanlış. Botoks bir zehir ve bu zehrin uygulanması, dozu, uygulanacağı yer gibi faktörleri çok önemli.

"BOTOKS YAPTIRANLAR AŞI YAPTIRMIYOR"

Şöyle bir araştırma yapılsa ne kadar iyi olur. Botoks yaptıran hanımlar arasında aşı karşıtı yüzde kaç. Botoksa gelince evet, aşıya gelince hayır. Niye 'içinde ne olduğunu bilmiyorum' diyorlar, öbüründe zehir var. Peki neden botoksu yaptırıyorsun da onu yaptırmıyorsun."

Osman Müftüoğlu: Zehirli botoksu yaptıranlar, aşı yaptırmıyor

