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Antalya'da 2 kişinin öldürüldüğü huzurevi cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da 2 kişinin öldürüldüğü huzurevi cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişiyi bıçaklayarak öldüren ve 1 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanırken, huzurevindeki kaçış anları kameralara yansıdı.