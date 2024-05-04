İHA
Antalya’da huzurevinde dehşet anları...
Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dün gece 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan 65 yaşındaki İzzettin S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kamera kayıtları ortaya çıktı
Cinayet zanlısının huzurevinde elinde bıçak olan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesiyle İzzettin S.'nin peşinden gitmesi yer aldı.
O anlar kamerada
Görüntülerin devamında güvenlik görevlisi olay yerinden kaçarken, İzzettin S.'nin de merdivenlerden inip huzurevinden kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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