Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, pazar günü İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki miting alanında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya çok sayıda gazete ve televizyon kuruluşundan üst düzey yönetici ve yazarlar katıldı.

Seçim döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yenikapı’da etkinlik yaptırmasını eleştiren Kabaktepe, şöyle konuştu:

Yenikapı’da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış bir olay ile karşılaştık, İBB yönetimi cuma günü akşama kadar arada etkinlik koymuş. AK Parti mitingi burada yapıyor biz de hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi özellikle etkinliklerinizi o alana aldınız? Başka hiçbir yer bulamadınız da mı buraya aldınız?

Atatürk Havalimanı’nda milyonlarca İstanbulluyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşturacaklarını söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şöyle devam etti:

Miting için ilk akla gelen yer Yenikapı Etkinlik Alanı oldu. Yenikapı’da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış farklı bir olay ile karşılaştık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi cuma günü akşama kadar arada etkinlik koymuş. Biz de pazar günü kullanmak istiyoruz bizim açımızdan bir kısıtlama oluyor. İstanbul’da milyonluk bir mitingin hazırlığının 1 hafta gerektiğini herkes bilir. Bunu İBB Başkanı'nın kendisi de bilir. Türkiye’yi il il geziyor, herhalde 10 dakika önce hazırlıkları yapılmıyor. AK Parti mitingi burada yapıyor bizde hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi özellikle etkinliklerinizi o alana aldınız? Başka hiçbir yer bulamadınız da mı buraya aldınız? Bir açıklama yapılması gerekiyor bence. Bahsi geçen program geçen yıl Topkapı’da yapılmış. Kesinlikle bizi sabote etmek için yapılmıştır demiyorum ancak iyi niyetimi de muhafaza edemediğimi belirtmek isterim. Bizim için büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa büyük bir saygısızlıktır.