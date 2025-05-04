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İHA

Osmaniye’nin işlek caddelerinde dilencilik yapan kişilere yönelik zabıta ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında zabıta ekiplerini karşılarında gören dilenciler kaçacak yer arardı.

DENETİM KOVALAMACAYA DÖNÜŞTÜ

Ekipler, vatandaşların dini duygularını istismar eden kişilere karşı hızlı bir şekilde müdahale etti.



Zabıta ekipleri, kaçmaya çalışan dilencileri hızlıca yakalayarak gerekli işlemleri başlattı.

KOVALAMACA KAMERALARA YANSIDI

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.



Zabıta ekiplerinin etkili müdahalesiyle, dilencilerin faaliyetleri engellendi.