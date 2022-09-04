Oto galericiler araç fiyatlarını hızla düşürüyor

Yeni yasa öncesi oto galericiler ellerinde bulunan sıfır araçları satma telaşına düştü.

Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara getirilen sıfır otomobillerde 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı 15 Eylül tarihinde yürürlüğe girecek.

Yasak öncesi galericiler de sıfır otomobilleri satmak için harekete geçince fiyatlar da düşüş yaşandı.

Galericilerin bazıları araçları satamazsa 6 bin kilometre yol yapacağını dile getirdi.

Sıfır araba ilanını satış sitelerine koyan bazı galericilerin ilanlarında yaklaşık 100 bin liralık düşüp yaptığı görüldü.

"Fiyatı 100 bin lira düşürdük ama talep yok"

DHA'ya konuşan oto galeri sahibi Esat Aydın, "Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül’den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Aslında bu uygulamanın bayiden çıkarken yapılması lazım çünkü şahıslar bu aracı alıp satabiliyor. Şahıslardan bu araçları biz temin ediyoruz, bayiler zaten bize satış yapmıyor. Şahıslara bu yasa getirilmediği sürece bu olay devam edecek. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok." dedi.

"Yasadan dolayı sıfır araçları iptal ettim"

Oto galeri sahibi Yusuf Efe ise, "Şu an bende sıfır araç yok. Sıfır araç gelecekti bana ama bu yasadan dolayı iptal ettirdim. Genel olarak bir durgunluk var piyasada. Fiyat olarak da yaklaşık yüzde 6-8 düşüş yaşandı. 15-20 gün sonra tekrar piyasa açılacak diye düşünüyoruz. Ben bir galerici olarak sıfır arabaların galeriden alınmasına karşıyım." diye konuştu.

"Yasanın çıkması iyi oldu"

Oto galerici İrfan Çeçen, "Açıkçası bu yasanın çıkması galericiler açısından iyi oldu. Ben yasadan dolayı ikinci elde hareketlilik yaşanır diye düşünüyorum. Bayiler zaten galericilere sıfır araç vermiyordu." diye konuştu.