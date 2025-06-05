Otoyol geçiş ücretleri otomatik güncellenecek

AA & Ensonhaber

Kara yolu geçiş ücretlerinde yeni dönem!

Kara yolu geçiş ücretlerindeki artışların belirlenme yönteminde yaşanan belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, yeni düzenleme ihtiyacını gündeme getirdi.

Geçiş ücretlerinin güncel ekonomik koşullara daha sağlıklı uyarlanması ve hesaplamalarda sadeleştirmeye gidilmesi amacıyla yetkililer tarafından çalışma başlatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Ayrıca, vatandaşların ücret artışlarını daha net takip edebilmesi için uygulamada şeffaflık artırılmak istendi.

Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

OTOMATİK ZAM DÖNEMİ

Buna göre, kara yollarının geçiş ücretinde, her takvim yılı başında, o yıl için bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artış yapılacak. Geçiş ücretlerindeki artış neticesinde çıkan küsurat, en yakın 1 Türk lirası ve katlarına yuvarlanacak.

2026'DA DEVREDE OLACAK

Daha önce bu ücret, her yıl başında yıllık üretici fiyat endeksi değerleriyle artış yapılarak belirleniyordu.

Yönetmelik, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek