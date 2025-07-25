ÖTV düzenlemesi ikinci el araçları etkilemedi

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte özellikle elektrikli ve hibrit araçları kapsayan ÖTV oranlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.

ÖTV ORANLARI YÜKSELTİLDİ

Yeni karara göre, elektrikli otomobillerde uygulanan en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltildi.

Dışarıdan şarj edilebilen hibrit araçlar için bu oran en az yüzde 45 olarak belirlenirken, geleneksel içten yanmalı motorlu otomobiller ve kendini şarj eden hibrit modellerde ise en düşük ÖTV oranı yüzde 70 olacak.

FİYATLAR ARTACAK

Değişen vergi oranlarının, birçok otomobil modelinin fiyatında artışlara neden olması bekleniyor.

GALERİCİLER TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Öte yandan, oto galerici esnafı ise yapılan düzenlemeye temkinli yaklaşıyor.

Temmuz ve Ağustos aylarında ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk nedeniyle, zamların ikinci el fiyatlara kısa vadede yansımayacağını belirten sektör temsilcileri, piyasanın önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceğinin belirsizliğini koruduğunu ifade ediyor.

"SIFIR ARAÇLARDA FİYATLAR YÜZDE 50 ARTTI"

Vergi düzenlemesinin ardından ikince el araç piyasasından satışlarının olumlu yönde olacağını belirten İzmir'den oto galerici esnafı Fahri Karlık, "ÖTV'lerin değişeceği zaten uzun zamandır konuşuluyordu ve bekliyorduk. Meclis, son kapanmadan önce ÖTV oranlarını yükseltti. Bu artış, sıfır araçlarda fiyatların daha da yukarı yönlü olmasına neden oldu. Örneğin, 3 milyonluk bir araç 4 milyona, 2 milyonluk bir araç ise yaklaşık 2 milyon 800 bine çıktı. En küçük araçlarda bile fiyatlar 750-800 bin lira arttı. Sıfır araçlardaki bu fiyat artışı, ikinci el araç piyasasına da yansıyacaktır. Bence ikinci el araçlar daha hareketli olur. Ancak yaz döneminde, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye genelinde ikinci el araç satışları genellikle düşer. Fakat bu zamdan sonra vatandaşlar sıfır araç alamayacağı için ve fiyatlar çok yükseldiği için ikinci ele yönelecekler" dedi.

"İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI YOK"

İkinci el araç almak için şu an fırsat olduğuna değinen Karlık şöyle devam etti: