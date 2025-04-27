Övgün Ahmet Ercan'dan tsunami açıklaması

Haber Merkezi

23 Nisan'da saat 12.49'da Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıllardır büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da yaşanan deprem büyük korkuya yol açtı.

Çok sayıda kişi geceyi sokaklarda geçirdi.

İstanbullular, büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların etkisiyle tsunami yaşanıp yaşanmayacağı kaygısı yaşadı.

"DEPREM 35 SANTİMETRE YÜKSEKLİĞİNDE TSUNAMİ ÜRETTİ"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bugün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla 35 cm yüksekliğinde süpürtü dalgası(tsunami) üretildiğini ve 70 kilometre uzakta İstanbul Boğazı'nın içine bile girdiğini açıkladı.

"TSUNAMİ BOĞAZ’IN İÇİNE GİRDİ"

Prof. Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

M6,2’lik deprem 0,5 ile 1 metre sağ yanal atımlı olurken, Güney kanadı da 0,5-0,75 cm düşmüştür. Bunun sonucu olarak kabaca 35 cm yüksekliğinde süpürtü dalgası (tsunami) üremiş, ta 70 km uzakta İstanbul Boğazı'nın içine bile girmiştir.

TSUNAMİ TEYİT EDİLDİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi ise depremin yaşandığı 23 Nisan'da akşam saatlerinde yayımladığı, "Silivri Açıkları- İstanbul M6.1 Depremi Ön Değerlendirme Raporu" başlıklı yayında depremin 6. dakikasında tsunami uyarısı verildiği belirtmişti.

Rapora göre İstanbul Silivri istasyonunda 3 cm, Tekirdağ Marmara Ereğlisi istasyonunda 2 cm, Balıkesir Erdek istasyonunda 6 cm, Yalova Esenköy istasyonunda 4 cm, Tekirdağ Şarköy’de 5 cm deniz seviyesi değişikliği gözlenmişti.

Bu gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edildi.