Oytun Erbaş: Anne karnında az beslenmiş bebekler erkek olsa bile dişi meyilli oluyor

OYTUN ERBAŞ'IN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ensonhaber YouTube kanalının yeni bir programı 'Çağlar Cilara ile Ensonhaber Bilim''in ikinci bölümü geldi.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde gerçekleşen programda Prof. Dr. Oytun Erbaş, bir kez daha gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Programda Çağlar Cilara, Oytun Erbaş'a "LGBT hastalık mı?" diye sorarken Erbaş'ın verdiği cevap, sosyal medyada geniş yankı buldu.

ABD'DEKİ SALGINI HATIRLATTI

Önce 1981 yılında Amerika’da başlayan HIV salgınını hatırlatan Erbaş, "Bir Haziran günü genç bir çocukta bağışıklık sistemi zayıflığıyla görülen zatürre vakası ortaya çıktı. Ardından benzer vakalar çoğaldı ve Kaposi tümörleri de görülmeye başladı.

Bu durum eşcinsellerle ilişkilendirildi ve hastalığa bir dönem ‘homoseksüel immün yetmezlik sendromu’ denildi. Toplumda büyük bir tiksinti oluştu, eşcinsellerin evleri yakıldı. Hatta hemofili hastası çocuklarda HIV çıkınca, onlar bile okullardan uzaklaştırıldı." ifadelerini kullandı.

"DOĞUŞTAN BÖYLELER"

Bilim dünyasının bu önyargılar üzerine harekete geçtiğini belirten Erbaş, "Yaklaşık 200-300 eşcinsel bireyin beyni otopsilerle incelendi. Burnun arkasında yani hipofiz bezi var, onun arkasında da Hipotalamus var.

Hipotalamus bölgesinde, yani cinsiyetin yönlendirildiği merkezde, erkek gaylerin nöron sayılarının kadınlarınkine benzediği bulundu. Yani erkek gaylerin beyinlerindeki cinsiyet bölgesi kadınlara ait özellikler gösteriyordu. Bu da onların doğuştan böyle olduklarını ortaya koydu." dedi.

"ANNE KARNINDA AZ BESLENMİŞ BEBEKLERİN GAY OLMA İHTİMALİ ARTIYOR"

Ancak her şeyin sadece genlerle açıklanamayacağını ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Epigenetiğin gelişmesiyle birlikte şunu gördük: Her şey gen değil, biz genleri açıp kapatabiliyoruz. O zaman dedik ki demek ki anne karnında bir şey olmuş. BBC bir araştırma yaptı ve şunu buldu.



Anne karnında az beslenmiş bebekler, erkek bile olsa dişiliğe meyilli oluyor. Yani anne hamilelik döneminde az yemek yediyse çocuğun gay olma ihtimali artıyor, Türkçesi gay oluyor.

OYTUN ERBAŞ'IN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ