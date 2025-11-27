Oytun Erbaş: Deve idrarı tehlikeli değil, aksine faydalıdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber YouTube kanalının beğenilen programı 'Çağlar Cilara ile Ensonhaber Bilim' yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde gerçekleşen programda Prof. Dr. Oytun Erbaş, çok konuşulacak açıklamalarda bulunuyor.

Oytun Erbaş, son konuşmasında, "Deve idrarı faydalıdır" açıklamasına gelen eleştirilere değindi.

"PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HADİSLERİNDE DE GEÇİYOR"

Deve idrarının faydalı olduğunu bir kez daha vurgulayan Erbaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bakın, deve idrarı geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan bir şey. Peygamber Efendimiz'in (SAV) hadislerinde de geçiyor. Modern bilim de bunu doğruluyor. Araştırmalar var, Suudi Arabistan'da bile klinik çalışmalar yapılmış.

"İNSANLARIN DİNİNE, ÖRFÜNE, ADETİNE SAYGI DUYUN"

Üzülmek ne kelime, gülüyorum. Bunlar cahillik. Deve idrarı deyince niye hemen Müslümanlık akla geliyor ya? Niye İslam düşmanlığı yapıyorsunuz? Bu bir gelenek, Peygamber Efendimiz’in sünnetidir.



İnsanların dinine, örfüne, âdetine saygı duyun. Kutsallarına, cedlerine laf etmeyin.



Biz Osmanlı torunuyuz, adam olun ya!

"TAMAMEN BİLİMSEL BİR GERÇEK"

İyi ki Hz. Muhammed bu lafı söylemiş. Benim o konuyu okumama sebep oldu.



Ben bu sayede çok şey öğrendim. COVID'de bile önerildi bazı yerlerde. Tamamen bilimsel bir gerçek. Batı'da bile bitkisel tedaviler kabul ediliyor, neden bunu dışlayalım?

"BU GİBİ GELENEKLERİMİZİ YAŞATMALIYIZ"