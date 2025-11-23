Oytun Erbaş: Sokakta kedi köpek olmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber YouTube kanalının sevilen programı 'Çağlar Cilara ile Ensonhaber Bilim' bu hafta da Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın yorumlarıyla gündem olmaya aday.

Geçtiğimiz hafta hayvanlara dışarıda yem verilmemesi gerektiğinden bahseden Oytun Erbaş, gelen yorumların üzerine konuyu bu hafta biraz daha detaylandırarak ele aldı.

"BÜYÜK BİR KEDİ-KÖPEK POPÜLASYONU VAR"

Programda Türkiye'deki sokak hayvanı popülasyonunun dünya örneklerinin çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Erbaş, hem şehirlerde hem de kırsal bölgelerde kontrolsüz bir kedi-köpek yoğunluğu bulunduğunu söyledi.

Bu sorunu beslenme alışkanlıklarıyla birlikte değerlendiren Erbaş, özellikle sokakta verilen çiğ gıdaların ve yaş mamaların ciddi risk taşıdığını belirtti.

"ÇİĞ TAVUK DA KÖTÜ, YAŞ MAMALAR DA KÖTÜ"

Hayvanlara gelişigüzel verilen mamaların sağlık açısından problem yaratabileceğini vurgulayan Erbaş, bazı yaş mamalarda E.coli, Listeria ve Salmonella gibi bakteri türlerinin tespit edildiğini hatırlatarak, geçmişte bu nedenle birçok salgının ortaya çıktığını söyledi.

Erbaş, Avrupa ülkelerindeki uygulamalara da değinerek, sokaklarda başıboş gezen köpek görülmediğini belirtti. Hafta sonu gittiği Almanya’yı örnek gösteren Erbaş, “Hiçbir Avrupa ülkesinde sokakta köpek yok. Çünkü hepsinin sahibi belli, çipli ve sorumluluğu sahibinde” dedi.

Bu sistemin Türkiye’de de uygulanması gerektiğini savunan Erbaş, ısırma vakalarında Avrupa’da 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası verildiğini hatırlatarak, hayvanın işlediği fiilden doğrudan sahibinin sorumlu olması gerektiğini kaydetti.

"BENİM DE 2 KÖPEĞİM VAR"

Kendisinin de köpek sahibi olduğunu söyleyen Erbaş, “10 tane hayvan da besleyebilirsin, ama hayvanının yaptığı her şeyden sen sorumlusun” ifadelerini kullandı.

Kedi sahipleri için de benzer bir yaklaşım olması gerektiğini söyleyen Erbaş, “İstersen 50 kedi besle ama eğer dışarıda başkasının kapısının önüne dışkı yapıyorsa bunun cezası olmalı” diye konuştu.

Hayvanların kendi başlarına bırakılmasının hem toplum sağlığı hem de güvenlik açısından sakıncalı olduğunu belirten Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü: