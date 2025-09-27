Oyuncu Ayşe Kökçü, Bodrum gerçeklerini anlattı

Bodrum, CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor.

Hem çöp sorunu hem de su sorunu ise Bodrum'u yaşanmaz bir hale getiriyor.

Ancak Bodrum'a gelen belediye başkanları, sorunları çözmekten bir hayli uzak.

Bodrum'da yaşanan su, çöp ve altyapı sorunlarını anlatan oyuncu Ayşe Kökçü, yetkililere seslendi.

Bodrum'da gelen belediye başkanlarının sorunları çözmeden gittiklerini anlatan Kökçü, şöyle dedi:

"BODRUM'DA CİDDİ BİR SORU SORUNU VAR"

"Merhaba. Herkese Bodrum'dan iyi akşamlar diliyorum. Bu videoyu çekip çekmemeyi çok düşündüm ama sonunda çekmeye karar verdim. Bodrum'da ciddi bir su problemi var.

Bütün gelen belediye başkanları "çözeceğiz" diye geliyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Ancak hiçbiri çözmüyor ve görev süresi doldukları için de çözmeden gidiyorlar.

"HER YERDE SULAR PATLIYOR"

Her yerde sular patlıyor, borular eski. Patladığı için sular kesiliyor. Asla haber verilmiyor. 36 saat kesiyorlar, haber vermiyorlar. 12 saatten 12 saate keseceğiz diyorlar. Sonra bilmem nerede patladı diyorlar, kesmiyorlar. Bu bir sorun.

"YAZIK AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

İkinci sorun buradaki lüks bir restoranla üçüncü sınıf restoran aynı parayı istiyor. Böyle bir şey yok. Belediyenin görevi bunu da denetlemek, öyle değil mi, öyle.

Buraya yatlar geliyor, koylara. O yatlar bütün yaz duruyor. Pisliklerini denize boşaltıyorlar. Görünen burası. Yazık yani. Bu vatanı, yurdu bize rezil edelim diye mi bıraktılar? Aklınızı başınıza toplayın.

Günahtır, buraya gelen herkes zengin değil. Burada yaşayan mütevazı insanlar var. Yaşamasınlar mı? Vaktiyle ev kiralamışlar, almışlar oturuyorlar. Yazık çok yazık."