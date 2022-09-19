Terör operasyonlarında yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu gaziler, "Gerekirse canımızı da vermeye de hazırız. Yeter ki gaziler unutulmasın. Gaziler unutulursa maziler de unutulur" dedi.

Türkiye yılardır terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde düzenlenen çeşitli operasyonlarda, binlerce hain terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri kahramanca mücadelelerini sürdürürken Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda yaralanan Özel Harekat mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesinin verilişinin 101. yıl dönümünde yaşadıklarını anlatarak objektif karşısına geçti.

19 Eylül Gaziler Günü'nde bir araya gelen gaziler, görevdeyken çekilmiş eski fotoğraflarıyla poz verdi.

"Kulağımda yüzde 90 duyma kaybı oldu"

2015 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terörle mücadele operasyonları sırasında zırhlı araç içindeyken, teröristlerin attığı roket sonucu yaralanan gazi Zafer Baydar, "O yaralanmadan dolayı kulağımda yüzde 90 duyma kaybı oldu ve hala cihaz kullanıyorum." dedi.

15 Temmuz mücadelesinde 2'nci kez gazi oldu

Geçici görev için 2016 yılında İstanbul'a gönderilen Baydar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu bu kez başından yaralanarak ikinci kez gazi olduğunu anlattı.

"30 yıl boyunca çok istekli çalıştım"

Baydar, "Gazilik benim için bir şereftir, onurdur. Özel Harekat'a girdiğim ilk günden itibaren 30 yıl boyunca çok istekli çalıştım. Böyle görevler olsa yine gidip canımı vermeye hazırım." şeklinde konuştu.

Özel Harekat gazileri yaşadıklarını anlattı VİDEO



Kardeşini teröre şehit verdi

1992 yılında Diyarbakır'da teröristlerle çatışmaya girerek kolundan ve omzundan yaralanan 60 yaşındaki gazi Gökhan Dugan ise gazi olduktan bir sene sonra kardeşi Hacı Osman Dugan'ı teröre şehit verdiğini anlattı.

"Yeter ki gaziler unutulmasın"

Dugan, "Ecdadımız bu vatan için canını, kolunu, gözünü verdi. Bizler de onların torunları olarak canımızı, kolumuzu, bacağımızı ve bazı uzuvlarımızı bu vatan için feda ettik. Gerekirse canımızı da vermeye de hazırız. Yeter ki gaziler unutulmasın. Gaziler unutulursa maziler de unutulur." dedi.

"Allah bize gaziliği nasip etti"

66 yaşındaki gazi Celalettin Yüksel ise 1992'de Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde operasyon sırasında yaralandı.

Gaziliğin, Allah'ın bir lütfu olduğunu belirten Yüksel, "Biz şehitlik mertebesine ulaşamadık ama Allah bize gaziliği nasip etti. Bundan dolayı da gurur duyuyorum." dedi.

"Göreve gönderseler seve seve giderim"

Yine görev verilse aynı göreve talip olacağını kaydeden Yüksel, "Vatan ve millet için tabii ki birilerimiz gazi olacağız, şehit olacağız. Ama bu üslubu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Çünkü bu vatan bizim. Bölünmez bütünlüğünü sağlamak da yine bize ve gençlerimize düşüyor. Ben şu an 66 yaşındayım. Beni tekrar aynı göreve gönderseler seve seve giderim ama bu sefer şehitliği arzu ederim."





Salim Öğüt 2016'da gazi oldu

Şırnak merkezde 2016'da terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara başlanan ilk günde yaralanan 57 yaşındaki gazi Salim Öğüt, ev araması sırasında örgüt üyelerince döşenen bombaların patlaması sonucu yaralandı.

"Niye şehit olamadım' diye üzülüyorum"

Gazi Öğüt, bir metre yanında bomba patladığını ve yaklaşık 15 metre havaya yükseldiğini kaydetti. Patlamalar sonucunda elinden ve tetik parmağından yaralandığını belirtti. Öğüt, "Gazilik çok gurur verici bir makam ama ben 'niye şehit olamadım' diye üzülüyorum. Çocuklarım da benimle gurur duyuyor. Duygusal manada kelimelere dökülemeyecek hisler." dedi.

"Vatan için her daim canımı veririm"

54 yaşındaki gazi Ömer Kula, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015 yılında terörle mücadelede iki ayağını kaybetti. Gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref madalyası olduğunu belirten Kula, "Bu vatan için iki bacağımı feda ettim, gerekirse vatan için her daim canımı feda etmeye hazırım." dedi.

"Her daim göreve hazırım"

1994'te Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK ile girdikleri çatışmada yaralanan 60 yaşındaki gazi Ahmet Tombul da her daim göreve hazır olduğunu söyledi.

Diyarbakır ve Şırnak gazileri

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında yürütülen hendek barikat operasyonlarında yaralanan 58 yaşındaki gazi Kaya Koç, bina girişi esnasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada kolundan, gözünden ve bacağından yaralandı.

"Bize gazilik nasip oldu"

Koç, "Ben Özel Harekat'a girdiğimde 'Allah bana burada emekli olmayı nasip etsin.' dedim. Allah bana daha fazlasını verdi. Özel Harekatçı olarak emekli olup gazi oldum. Oradaki operasyonlarda oğlum yaşındaki gençleri şehit verdik. Bize de gazilik nasip oldu. Allah tekrarını yaşatmasın." dedi.

"Yaşananların ve geçmişin unutulmaması gerekiyor"

2015 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde yürütülen hendek barikat operasyonlarında yaralanan 58 yaşındaki gazi Ahmet Yılmaz, polis evinin çatısında teröristlerce vurularak gazi olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bu ülkede yaşananların ve geçmişin, unutulmaması gerekiyor. Bu ülkede, bu toprakların nasıl kazanıldığının ve nasıl sahip çıkıldığının bilinmesi ve gençlerin de buna sahip çıkması lazım." dedi.

Göçük altında kaldığı sırada devresi şehit oldu

AA'nın aktarımına göre; Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016'daki çukur operasyonları sırasında göçük altında kalarak yaralanan 30 yaşındaki Kaan Orkun Yanar, göçük altında kaldığı esnada çok sevdiği devresinin şehit olduğunu boğazı düğümlenerek anlattı.

"Olaylar hafızanızda sürekli diri"

Yanar, "Hepimiz bu yola şehit olma şiarıyla çıkıyoruz fakat kimilerimize nasip oluyor kimilerimize olmuyor. Bize gazilik nasip oldu. Aslında bu büyük bir ruh. Akşam yattığınızda ve sabah kalktığınızda bu ruhu sürekli yaşıyorsunuz. Olaylar hafızanızda sürekli diri. Bu gururu taşımaktan onur duyuyoruz. Bizler vatan mücadelesinin canlı örnekleriyiz, bizi unutmayın yeter."