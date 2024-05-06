Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı Bahar dizisi, beğeni topluyor.
Dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Bahar izleyicilerini sevindirecek bir haber geldi. Diziye sürpriz bir ismin dahil olacağı öğrenildi.
Uzun zamandır bir projede yer almayan güzel oyuncu, Bahar setine çıktı.
Yasemin Allen, Bahar'da
Bahar'ın kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu.
Fenomen diziye, 12. bölümden itibaren dahil olacak Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan “Dora Ersoy” karakterine hayat verecek.