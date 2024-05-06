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Ünlü oyuncu Bahar'a transfer oldu! Cesur ve güzel "Dora" geliyor...

Ünlü oyuncu Bahar'a transfer oldu! Cesur ve güzel "Dora" geliyor... ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu. Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan “Dora Ersoy” karakterine hayat verecek.