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Haber Merkezi

Kamuoyunun yakından takip ettiği dava...

Geçtiğimiz yılın mart ayında, Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

YURT DIŞINA KAÇTILAR

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

ABD'de yakalanan ve mahkemeye çıkarılan ikilinin Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırılmıştı.

EŞİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, davada dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderildi" diyerek şikâyetinden vazgeçtiğini açıkladı.

BABASI GELİNİNE TEPKİLİ

Ancak bu karar, Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’nin tepkisini çekti.

Ekol TV’ye konuşan acılı baba, gelininin bu kararından haberinin olmadığını belirterek, "Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

MADDİ SIKINTI İDDİASINA ÇIKIŞTI

Şükriye Aci hakkında çıkan "maddi sıkıntı çekti" iddialarına da karşı çıkan Özer Aci, "Devlet memurundan daha fazla maaş aldığını ispat edeceğim" dedi.

Gelininin havuzlu villasını bırakarak babasının evine taşındığını da sözlerine ekledi.

"OĞLUMUN KANINI KAÇA SATTILAR"

Baba Özer Aci, tüm gelişmelere rağmen adalet arayışını sürdüreceğini şu sözlerle belirtti:

Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık var mıdır acaba? Benim beklentim, en ağır cezayı alacaklar. Birileri alçaklık, şerefsizlik yaptıysa ben yapmayacağım evladıma. Benim oğlumun kanını kaça sattılar, açıklasın.

BABA, 'İSTANBUL'U BANA VERSE OĞLUM GERİ GELECEK Mİ' DEMİŞTİ

Baba Özer Aci, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Bu maddiyatla maneviyatın savaşına döndü. Hala paradan bahsediyorlar. Bakalım parasının gücü nereye yetecek. Bunu zaman gösterecek. İstanbul'u bana verse oğlum geri gelecek mi? Bedel diyorsa şimdi oğluna bedel biçsin ben o parayı vereceğim." diye konuşmuştu.